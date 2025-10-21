Kluivert à l'OL, ça va mal se finir

L'été dernier, l'OL misait sur Ruben Kluivert pour venir renforcer son secteur défensif. Mais voilà, le Néerlandais inquiète pas mal en ce début de saison.

L' OL réalise un début de saison plutôt convaincant en Ligue 1. Mais les dernières sorties rhodaniennes sont moins abouties. Les fans et observateurs du club lyonnais savaient que cet exercice serait difficile à gérer avec des moyens largement revus à la baisse. Parmi les récentes arrivées du côté de l'Olympique Lyonnais ? Ruben Kluivert. Le défenseur néerlandais a débarqué à Lyon pour venir aider la formation de Paulo Fonseca. Si aucune attente particulière n'est là le concernant, force est de constater que son rendement pose quand même question à l'OL.

Ruben Kluivert, ce n'est pas encore ça

D'ailleurs, une statistique assez parlante a fait surface concernant le natif d'Amsterdam. Olympique et Lyonnais indique en effet qu'avec seulement 100 minutes de jeu en Ligue 1 pour le défenseur batave, les Gones ont pris cinq 5 de leurs 8 buts depuis le début de la saison. La prestation de l'ancien joueur de Casa Pia sur la pelouse de l'OGC Nice, lui qui jouait central gauche avec Clinton Mata, a pas mal fait grincer des dents. C'est le cas pour certains observateurs, qui ne comprennent pas forcément l'achat du Néerlandais pour un montant de 3,78 millions d'euros. A lui de se mettre rapidement au niveau pour aider le groupe rhodanien.

Il aura sans doute du temps de jeu jeudi en Ligue Europa lors de la réception du FC Bâle. L'occasion pour lui de relever la tête ou d'au contraire, se mettre un peu plus de pression sur les épaules. Si Kluivert a du mal à suivre le rythme, il n'est en revanche pas le seul à avoir un coup de moins bien. C'est tout le collectif de Paulo Fonseca qui balbutie et qui va devoir sortir les muscles pour relancer une dynamique positive, surtout au vu de la concurrence cette saison en Ligue 1.