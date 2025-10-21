ICONSPORT_264758_0220

Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence

OL21 oct. , 15:00
parCorentin Facy
Titulaire contre l’OGC Nice samedi après-midi, Ruben Kluivert a encore livré une performance très décevante. C’en est trop pour Nicolas Puydebois, qui ne veut plus voir le défenseur néerlandais à l’OL.
Tyler Morton, Adam Karabec ou encore Dominik Greif représentent à eux trois le mercato low-cost mais plutôt réussi de l’Olympique Lyonnais. En proie à de grosses contraintes financières, le club rhodanien a réalisé quelques bons coups sans se ruiner sur le marché des transferts. Mais avec une telle stratégie, il est aussi logique de se rater sur certains profils. Ruben Kluivert a tout du futur flop, même s’il est encore trop tôt pour avoir un avis définitif sur l’ancien joueur de Casa Pia au Portugal. Les premières performances du défenseur de 24 ans à l’OL sont très décevantes et frôlent parfois la catastrophe comme à Nice ce samedi.
Nicolas Puydebois est d’ailleurs vacciné et ne veut plus voir le fils de Patrick Kluivert sous le maillot lyonnais pour le moment. Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, le consultant du site Olympique et Lyonnais a milité pour voir le jeune Téo Barisic. Brillant en équipe de jeunes et avec l’équipe espoirs de Croatie, le polyvalent défenseur de 21 ans, qui ne compte qu’une seule apparition en Ligue 1, attend son heure. C’est sans conteste le moment de le lancer selon l’ex-gardien lyonnais.

« La meilleure qualité de Kluivert, c’est ses yeux bleus finalement. Au niveau qualitatif sur le plan sportif et footballistique, sur le peu de matchs que l’on a vu de lui, il n’est tout simplement pas bon. Il est défaillant. Son nom parle pour lui car son père a été un grand joueur. Mais lui ses performances sont bien en-dessous de ce que l’on attend. Autant mettre Barisic qui sort du centre de formation. Tu l’as formé, il est là, teste le jeune du crû. Car si Kluivert est meilleur que Barisic, on est dans la panade. C’est inquiétant parce que pour le coup, à chaque fois que Kluivert a joué, il n’a pas été bon du tout » estime Nicolas Puydebois, qui attend avec impatience de voir Téo Barisic à l’oeuvre et qui espère que celui qui peut jouer latéral droit ou défenseur central passera vite devant Ruben Kluivert dans la hiérarchie des centraux à l’OL, derrière les indiscutables Niakhaté et Mata. Un avis que les supporters rhodaniens partageront sans doute en masse.
Derniers commentaires

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Tu es vraiment + mongolien que la moyenne toi MORT DE RIRE

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Bloque RIRES meme si je te remercie d avouer que tu es faible et sans couille mais cela n a rien a voir Tu t es mise en PRIVE apres que j ai grille ton compte fake repris + de 5 ans apres MORT DE RIRE

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star

18 ans et a réussi à trouver sa place dans l'effectif de l'OM. Rien que ça devrait suffire. Mais il a surtout un gros impact sur les matches de part son activité, libérant des boulevards pour ses coéquipiers comme contre le HAC sur le but de Greenwood après la passe de Pavard. Il a toujours la tête levée quand il a le ballon ou le réceptionne pour faire le bon choix, qu'il fait souvent. S'il garde la tête sur les épaules il deviendra un top joueur. Mais pour voir cela, il faut regarder un match de l'OM au moins quelques fois.

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Traître, mentir, mal éduqué, complexe, faible, sous homme RIRES

L'OM annonce du neuf pour Gouiri

t juste bloqué mdr et une capture que tu va rien en faire mdr qu'est ce que tu es idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

