Barisic sauveur de l'OL, il éjecte Kluivert en urgence

Titulaire contre l’OGC Nice samedi après-midi, Ruben Kluivert a encore livré une performance très décevante. C’en est trop pour Nicolas Puydebois, qui ne veut plus voir le défenseur néerlandais à l’OL.

Tyler Morton, Adam Karabec ou encore Dominik Greif représentent à eux trois le mercato low-cost mais plutôt réussi de l’Olympique Lyonnais. En proie à de grosses contraintes financières, le club rhodanien a réalisé quelques bons coups sans se ruiner sur le marché des transferts. Mais avec une telle stratégie, il est aussi logique de se rater sur certains profils. Ruben Kluivert a tout du futur flop , même s’il est encore trop tôt pour avoir un avis définitif sur l’ancien joueur de Casa Pia au Portugal. Les premières performances du défenseur de 24 ans à l’OL sont très décevantes et frôlent parfois la catastrophe comme à Nice ce samedi.

Nicolas Puydebois est d’ailleurs vacciné et ne veut plus voir le fils de Patrick Kluivert sous le maillot lyonnais pour le moment. Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, le consultant du site Olympique et Lyonnais a milité pour voir le jeune Téo Barisic. Brillant en équipe de jeunes et avec l’équipe espoirs de Croatie, le polyvalent défenseur de 21 ans, qui ne compte qu’une seule apparition en Ligue 1, attend son heure. C’est sans conteste le moment de le lancer selon l’ex-gardien lyonnais.

« La meilleure qualité de Kluivert, c’est ses yeux bleus finalement. Au niveau qualitatif sur le plan sportif et footballistique, sur le peu de matchs que l’on a vu de lui, il n’est tout simplement pas bon. Il est défaillant. Son nom parle pour lui car son père a été un grand joueur. Mais lui ses performances sont bien en-dessous de ce que l’on attend. Autant mettre Barisic qui sort du centre de formation. Tu l’as formé, il est là, teste le jeune du crû. Car si Kluivert est meilleur que Barisic, on est dans la panade. C’est inquiétant parce que pour le coup, à chaque fois que Kluivert a joué, il n’a pas été bon du tout » estime Nicolas Puydebois, qui attend avec impatience de voir Téo Barisic à l’oeuvre et qui espère que celui qui peut jouer latéral droit ou défenseur central passera vite devant Ruben Kluivert dans la hiérarchie des centraux à l’OL, derrière les indiscutables Niakhaté et Mata. Un avis que les supporters rhodaniens partageront sans doute en masse.