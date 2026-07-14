Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne

C'est une mauvaise lecture de sa part: la balle, il ne pouvait pas l'avoir. A laquelle se rajoute une mauvaise gestion: il aurait mieux fait de regarder autour de lui si un danger se présentait, et comme ce n'était pas le cas, laisser le ballon quitter la surface.
Pire que je l aurais imaginé, forcément tout ça en moins meme avec une campagne de LDC parfaite, ça ne compense pas 120M en moins de revenus, l equivalent d un Bouaddi et d un Akliouche...
Faudrait surtout que Dembele vide son casier ...
elle rebondit la balle et le lob ...
Daccord comme le fait que Messi n a pas eu de carton rouge contre l Algérie n a pas joué mais c est Messi qui met le triplé . si c était contre une autre equipe , tu dirais quoi ? Yamal a jamais joue le ballon ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Vraiment pas pour ce genre de situation qu'une sanction aussi lourde que le penalty devrait être possible. Yamal ne vient jamais jouer le ballon. Il court tout droit pour le contact. On est totalement excentré. Il ne peut jamais récupérer la balle.
Comment la France n'a pas eu un penalty pour la faute de Lamine Yamal sur Doué ? C'était dans la surface.
Ça ne devrait même pas être un penalty. Yamal se jette pratiquement sur le pied de Digne. Rien ne va dans ce match, encore une fois. pic.x.com/ScyXqONR6K