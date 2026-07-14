L’Espagne en finale malgré Lamine Yamal

L’Espagne en finale malgré Lamine Yamal

Liga14 juil. , 23:53
parGuillaume Conte
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En quête pour le titre de championne du monde, l’Espagne monte en puissance et fait désormais figure de gros favori pour la finale du week-end prochain, avant même de savoir qui sera son adversaire.
Lamine Yamal a beaucoup parlé avant la rencontre, et cela lui a souri puisqu’il a provoqué le pénalty décisif qui a permis à la Roja de passer devant. Une nouvelle victoire pour l’ailier barcelonais face à la France, lui qui est en passe de faire le doublé avec la victoire à l’Euro.
Mais dans cette compétition comme pour le match face aux Bleus, on ne peut pas dire que Lamine Yamal éclabousse la rencontre de son talent. Sofascore lui donne la moins bonne note de l’équipe d’Espagne, avec 6,6 sur 10. Il faut dire que ses statistiques ne font pas vraiment de lui le danger numéro 1, avec une occasion créée, deux hors-jeu, aucune passe clé, et sept duels perdus sur neuf.
Mais au soir de sa qualification pour la finale de la Coupe du monde, Lamine Yamal préférera retenir qu’il est en train de devenir le cauchemar de l’équipe de France dans les grandes compétitions, et ses statistiques personnelles en berne, avec aucun but dans cette Coupe du monde, seront bien secondaires s’il remporte sa première Coupe du monde.
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Il faudra expliquer comment Lamine Yamal a pu sortir de cette rencontre sans le moindre carton jaune.

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