Kylian Mbappé vide son sac après le fiasco contre l'Espagne

Kylian Mbappé vide son sac après le fiasco contre l'Espagne

Equipe de France15 juil. , 00:20
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Kylian Mbappé était un capitaine touché après la triste élimination de l'équipe de France face à l'Espagne (0-2). Le joueur du Real Madrid visait la troisième étoile, et c'est un échec colossal. Au micro de M6, il a évoqué ce fiasco.
« On n’a pas fait le match qu’on voulait faire, que ce soit tactiquement, même techniquement ou dans le niveau global qu’on a fourni. Quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas. L’Espagne a respecté son plan, ce à quoi elle est fidèle, à savoir une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon, le contrôle du tempo. L’idée c’était de venir les chercher haut pour ne pas laisser ce faux rythme s’installer, on n’a pas réussi à faire ça. Il y a eu trop d’approximations techniques, on n’a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal, a confié Kylian Mbappé, avant de reconnaître qu’il avait pris un sacré coup sur la tête avec cette élimination.
Comme tout le monde, beaucoup de déception, c’était un rêve pour nous d’aller en finale, de donner à notre pays cette possibilité de rêver, de faire l’histoire… Maintenant c’est quelque chose qu’il faut affronter la tête haute. Il y a énormément de déception, je n’arrive pas bien à mettre des mots dessus. Il va falloir relever la tête, aller en vacances et repartir. Le football n’attend personne. D’autres choses se joueront en club et en sélection. »
Articles Recommandés
Greenwood
OM

Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030

Lespagne En Finale Malgre Lamine Yamal
Liga

L’Espagne en finale malgré Lamine Yamal

Les Decisions Bizarres De Larbitre De France Espagne
Equipe de France

Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne

Les Trois Bourdes De Deschamps Qui Ont Plombe La France
Equipe de France

Les trois bourdes de Deschamps qui ont plombé la France

Fil Info

15 juil. , 00:48
Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030
14 juil. , 23:53
L’Espagne en finale malgré Lamine Yamal
14 juil. , 23:30
Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne
14 juil. , 23:15
Les trois bourdes de Deschamps qui ont plombé la France
14 juil. , 23:00
L’Espagne donne une terrible leçon à la France
14 juil. , 21:58
Le pénalty contre la France entaché d’une énorme main
14 juil. , 21:00
L’ASSE rêve d’un solide défenseur danois
14 juil. , 20:32
Officiel : Youri Tielemans signe à Manchester United
14 juil. , 20:30
Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

Derniers commentaires

Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne

C'est une mauvaise lecture de sa part: la balle, il ne pouvait pas l'avoir. A laquelle se rajoute une mauvaise gestion: il aurait mieux fait de regarder autour de lui si un danger se présentait, et comme ce n'était pas le cas, laisser le ballon quitter la surface.

Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

Pire que je l aurais imaginé, forcément tout ça en moins meme avec une campagne de LDC parfaite, ça ne compense pas 120M en moins de revenus, l equivalent d un Bouaddi et d un Akliouche...

Kylian Mbappé vide son sac après le fiasco contre l'Espagne

Faudrait surtout que Dembele vide son casier ...

Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne

elle rebondit la balle et le lob ...

Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne

Daccord comme le fait que Messi n a pas eu de carton rouge contre l Algérie n a pas joué mais c est Messi qui met le triplé . si c était contre une autre equipe , tu dirais quoi ? Yamal a jamais joue le ballon ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading