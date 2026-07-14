Kylian Mbappé vide son sac après le fiasco contre l'Espagne

Kylian Mbappé était un capitaine touché après la triste élimination de l'équipe de France face à l'Espagne (0-2). Le joueur du Real Madrid visait la troisième étoile, et c'est un échec colossal. Au micro de M6, il a évoqué ce fiasco.

« On n’a pas fait le match qu’on voulait faire, que ce soit tactiquement, même techniquement ou dans le niveau global qu’on a fourni. Quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas. L’Espagne a respecté son plan, ce à quoi elle est fidèle, à savoir une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon, le contrôle du tempo. L’idée c’était de venir les chercher haut pour ne pas laisser ce faux rythme s’installer, on n’a pas réussi à faire ça. Il y a eu trop d’approximations techniques, on n’a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal, a confié Kylian Mbappé, avant de reconnaître qu’il avait pris un sacré coup sur la tête avec cette élimination.

Comme tout le monde, beaucoup de déception, c’était un rêve pour nous d’aller en finale, de donner à notre pays cette possibilité de rêver, de faire l’histoire… Maintenant c’est quelque chose qu’il faut affronter la tête haute. Il y a énormément de déception, je n’arrive pas bien à mettre des mots dessus. Il va falloir relever la tête, aller en vacances et repartir. Le football n’attend personne. D’autres choses se joueront en club et en sélection. »