OL : Paulo Fonseca est choqué

OL15 déc. , 9:20
parGuillaume Conte
L'OL sauve les apparences en Ligue 1 cette saison, et il faut tirer son chapeau à la cellule de recrutement du club qui a su trouver la perle rare à un prix modique.
Pour exister cette saison, l’Olympique Lyonnais n’avait pas le choix. Il fallait vendre des éléments importants et surtout réaliser des prodiges sur le marché des transferts. C’est ce qui a été en grande partie accompli, et cela permet à l’OL d’accrocher les places européennes à la mi-saison. Tyler Morton, Dominik Greif ou Pavel Sulc sont tout de même de très bonnes pioches. Mais s’il y a un élément qui surprend tout le monde, c’est Afonso Moreira.

La cellule de recrutement a bien bossé

Arrivé timidement en provenance de la réserve du Sporting Portugal, l’ailier portugais n’a coûté que 2 millions d’euros. Une somme très bien dépensée puisque, progressivement, le joueur de 20 ans est en train de s’imposer comme une valeur sûre de l’OL. Passeur décisif sur le but de Pavel Sulc, il totalise déjà quatre buts et quatre passes décisives cette saison.
Une réussite qui fait de lui l’un des chouchous des supporters, surtout que le Portugais se bat sur tous les ballons. Paulo Fonseca a mis du temps à lui faire confiance, mais désormais, après son nouveau match plein ce dimanche contre Le Havre, l’entraineur lusitanien est bien obligé de s’incliner.

« Le niveau d’Afonso Moreira? Je suis surpris, je l’avoue. Quand on l’a pris, c’était dans la perspective de faire grandir un jeune qui n’a jamais joué à ce niveau. Mais avec l’absence de Malick, on a besoin de lui et la réponse apportée est vraiment positive. Je ne m’attendais pas aussi vite à ce genre de performance. Il a beaucoup d’énergie et d'intensité, travaille beaucoup. Et quand on compare ses premiers matchs, ses décisions sont totalement différentes, il a progressé au fil des matchs », a avoué l’entraineur de l’OL, qui se frotte les mains face à ce coup de génie de la part de son club et de sa cellule de recrutement.  
