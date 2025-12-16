« Un hold-up de l’OM », Daniel Riolo est scandalisé

La victoire de l'OM contre Monaco a été jugée durement par certains médias. Daniel Riolo est totalement sidéré par ces analyses qu'il ne partage pas.

En titrant « Miracle au Vélodrome » concernant le match OM-Monaco dans son édition de lundi, le quotidien L'Equipe a légèrement agacé les supporters de l'Olympique de Marseille. D'autant que d'autres médias ont emboîté le pas en laissant entendre que les trois points pris dimanche soir au Vélodrome par l'équipe de Roberto De Zerbi relevaient de l'irrationnel… ou d'une décision arbitrable favorable. Revenant sur tout cela, Daniel Riolo n'a pas caché qu'il était outré de voir l'analyse faite du succès de l'OM face à Monaco.

Riolo outré par les propos contre l'OM

Dans l'After Foot, sur RMC, le journaliste vedette a fait part de sa consternation. « J’ai vu l’article sur So Foot et la Une de L’Equipe, j’ai lu le papier également. J'ai trouvé tout ça totalement surréaliste et absolument délirant. Quand il s'agissait de dire que malgré la raclée infligée à Nice, le match n'avait pas été bon, pas de problème. Je crois que De Zerbi avait fait la même chose. Quand contre Lille, ils avaient été pour le coup médiocres, je crois que tout le monde l'avait dit. Mais de là à conclure de cette façon après le match d'hier, en mêlant des histoires d'arbitrage et en faisant un amalgame de toute la semaine en disant ils ont eu de la chance mardi soir parce que d'un millimètre ou d'un talon. Alors oui ok d'accord on peut discuter de tout. Mais il se trouve que la règle est comme ça. Et que c'est une ligne et la ligne on n'y peut rien (...) S’il faut entrer dans des choses aussi folles, faisons une analyse occasion par occasion, XG par XG, possession contre possession. À quel moment l'OM dimanche soir se fait promener, balader au point qu'on titre au miracle les hold-up ? On est en délire complet ! », s'est emballé Danie Riolo.

Du côté de Pablo Longoria et Medhi Benatia, on a décidé de ne pas commenter ce qu'il s'est dit sur ce match. Assurément, pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille, l'essentiel était de s'imposer contre l'AS Monaco. Car au classement, les trois points pris au Vélodrome valent de l'or dans la course à la Ligue des champions. Polémiquer sur une victoire n'a évidemment aucun sens.