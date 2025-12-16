ICONSPORT_277594_0040
Daniel Riolo - L'After Foot RMC

« Un hold-up de l’OM », Daniel Riolo est scandalisé

OM16 déc. , 13:00
parClaude Dautel
0
La victoire de l'OM contre Monaco a été jugée durement par certains médias. Daniel Riolo est totalement sidéré par ces analyses qu'il ne partage pas.
En titrant « Miracle au Vélodrome » concernant le match OM-Monaco son édition de lundi, le quotidien L'Equipe a légèrement agacé les supporters de l'Olympique de Marseille. D'autant que d'autres médias ont emboîté le pas en laissant entendre que les trois points pris dimanche soir au Vélodrome par l'équipe de Roberto De Zerbi relevaient de l'irrationnel… ou d'une décision arbitrable favorable. Revenant sur tout cela, Daniel Riolo n'a pas caché qu'il était outré de voir l'analyse faite du succès de l'OM face à Monaco. Et surtout il conteste la façon dont certains médias ont traité la victoire marseillaise (1-0).

Riolo outré par les propos contre l'OM

Dans l'After Foot, sur RMC, le journaliste vedette a fait part de sa consternation. « J’ai vu l’article sur So Foot et la Une de L’Equipe, j’ai lu le papier également. J'ai trouvé tout ça totalement surréaliste et absolument délirant. Quand il s'agissait de dire que malgré la raclée infligée à Nice, le match n'avait pas été bon, pas de problème. Je crois que De Zerbi avait fait la même chose. Quand contre Lille, ils avaient été pour le coup médiocres, je crois que tout le monde l'avait dit. Mais de là à conclure de cette façon après le match d'hier, en mêlant des histoires d'arbitrage et en faisant un amalgame de toute la semaine en disant ils ont eu de la chance mardi soir parce que d'un millimètre ou d'un talon. Alors oui ok d'accord on peut discuter de tout. Mais il se trouve que la règle est comme ça. Et que c'est une ligne et la ligne on n'y peut rien (...) S’il faut entrer dans des choses aussi folles, faisons une analyse occasion par occasion, XG par XG, possession contre possession. À quel moment l'OM dimanche soir se fait promener, balader au point qu'on titre au miracle les hold-up ? On est en délire complet ! », s'est emballé Danie Riolo.
Du côté de Pablo Longoria et Medhi Benatia, on a décidé de ne pas commenter ce qu'il s'est dit sur ce match. Assurément, pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille, l'essentiel était de s'imposer contre l'AS Monaco. Car au classement, les trois points pris au Vélodrome valent de l'or dans la course à la Ligue des champions. Polémiquer sur une victoire n'a évidemment aucun sens.
0
Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

un penalty c'est pas forcement but je t'apprends rien!! et de plus effet papillon si le but est validé la main n'existe pas elle n'aurait pas eu lieu

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

ici ya que toi qui chiale et qui parles du passé toujours la meme rengaine avec toi tu rabaches pour rien dire footix

Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

Tres bien que le club passe a autre chose, en esperant que NAK en tant qu ancien sportif accepte sa defaite et en profite pour virer le service juridique. Comment le club a pu croire que des paroles en l air avaient une valeur juridique face a un contrat signé en bon et du forme ?

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dis toi alors, vu que pour toi le but est absolument valable, qu'il y avait péno pour l'OM ensuite. Donc un donné pour un rendu.

OL : Govou y croit très très fort

C'est sur que c'est la periode dure mais on devrait avoir récupéré pas mal de monde et puis c'est dur pour les autres aussi, notamment les équipes qui jouent les CE.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

