Martin Satriano, l’OL n’en peut plus

L'OL s'est imposé difficilement face au Havre, avec toujours autant de difficultés offensives. Un problème symbolisé par le match de Matrin Satriano, une nouvelle fois très inquiétant.

Il avait réussi à débloquer son compteur en Ligue 1 avec un doublé face à Nantes, mais cela n’a clairement pas fait office de déclic. L’attaquant argentin de l'Olympique Lyonnais était titulaire ce dimanche contre Le Havre, et il a traversé le match tel un fantôme. Malgré sa combativité indéniable, l’ancien du RC Lens est toujours aussi difficile à trouver. Et quand il a une belle occasion d’ouvrir le score, il ne parvient pas à la concrétiser.

Satriano fait l'unanimité... contre lui

Résultat, Martin Satriano hérite encore d’une note très sévère après sa prestation contre Le Havre. L’Equipe lui colle un 3/10 avec cette appréciation lapidaire. « Le ballon piqué de Tolisso était un caviar pour sa tête. Mais sa reprise a trouvé la barre transversale de Diaw (2e) et n'a pas validé la bonne entame de l'OL. Malgré son travail défensif, il ne pèse pas en pointe. Et semble spectateur de sa propre équipe. Son ratio temps de jeu/buts inscrits est famélique », a noté le quotidien sportif, qui ne voit aucune amélioration poindre pour l’attaquant argentin de l’OL.

Il hérite en tout cas la pire note du match du côté lyonnais, et c’est la même chose pour le quotidien régional du Progrès. Le journal lyonnais a aussi mis un 3/10 à Satriano, le rangeant dans la catégorie des flops de la rencontre. « Un avant-centre qui lutte, c’est bien. Mais un avant-centre qui ne marque pas c’est ennuyeux. L’Uruguayen aurait dû marquer sur son occasion de la tête (2e) et sur ce ballon parfait de Tolisso. En panne », a souligné Le Progrès, à propos d’un joueur qui rend vraiment l’attente pour Endrick interminable.