CAN 2025 : Les Algériens galèrent pour aller au Maroc

CAN 202516 déc. , 13:20
parClaude Dautel
Si le Maroc est le favori de la CAN 2025, qu'il organise, l'Algérie espère réussir un coup. Mais pour les supporters des Fennecs, et malgré la proximité, c'est une vraie galère pour se rendre au Maroc.
Pour la deuxième fois de son histoire, le Maroc organise la CAN, laquelle débutera le 21 décembre et s'achèvera 18 janvier 2026. A cette occasion, on attend des affluences records dans les stades, surtout qu'outre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont qualifiées. Cependant, pour les fans algériens, c'est une véritable galère qui se précise. Pour se rendre au Maroc, pays frontalier, les supporters des Fennecs doivent composer avec l'actualité géopolitique locale. A savoir qu'il n'y a aucun vol direct et aucune frontière terrestre ouverte entre les deux pays, et qu'en plus les Algériens doivent prendre un visa électronique pour entrer au Maroc. Résultat de cette situation, pour assister au premier match entre l'Algérie et le Soudan, qui se jouera à Rabat, il faut faire un sacré voyage, comme le raconte le site Afrik-Foot

Algérie-Maroc via la Tunisie, la France et l'Espagne

La solution ,qui semble avoir été choisie par une majorité de supporters algériens, est de transiter...par la Tunisie. Alors qu'il faut une heure en avion pour faire Alger-Rabat, il faut donc que les fans se rendent à Tunis et prennent ensuite un avion vers le Maroc avec un vol de trois heures. Nos confrères précisent que les compagnies aériennes ont bien compris la situation et ont fait exploser le prix des billets. Au point même que des supporters algériens passeraient désormais par l'Espagne et la France afin de se rendre au Maroc. Il faudra donc avoir bien du courage, mais aussi pas mal d'argent pour faire ce court déplacement vers le Royaume chérifien. Dommage pour ce qui est tout de même la grande fête du football africain. Mais la réalité politique ne laisse pas la place à une trêve footballistique entre les deux voisins.
Loading