OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

L'OL jouera très gros au mercato hivernal. Paulo Fonseca met la pression pour essayer de survivre dans un secteur de jeu en grand danger. Trois joueurs seront scrutés de près.

Le mois de janvier sera crucial pour l’Olympique Lyonnais . Pas uniquement sur le plan sportif, mais surtout sur le plan de la construction de l’effectif. Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. Et pendant ce temps, les dirigeants lyonnais vont devoir renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, notamment en attaque et en défense. Une mission délicate mais qui doit permettre à Lyon d’atteindre ses objectifs. Car la 5e place actuelle en Ligue 1 et la 1ère en Europa League a parfois semblé tenir du miracle par moments.

Le chantier de la défense pendant la CAN

Concernant l’attaque, Endrick doit arriver rapidement en provenance du Real Madrid pour apporter du poids et de la profondeur devant. Derrière, c’est plus mystérieux malgré la certitude de perdre Clinton Mata et Moussa Niakhaté pour le mois de janvier. De quoi dépeupler un secteur souvent solide, mais qui tient à un fil au niveau de la taille de l’effectif.

Paulo Fonseca a pourtant des éléments sous la main, mais ils ne répondent pour le moment clairement pas aux attentes. « On va voir la réponse des joueurs que nous avons en ce moment », a lancé l’entraineur portugais à OL TV. Pour Le Progrès, l’ancien coach du Milan AC et de Lille visait clairement trois éléments : Ruben Kluivert, Hans Hateboer et Téo Barisic.

Pour les deux premiers cités, il faudra prouver qu’ils sont capables de faire bien mieux que ce qu’ils ont montré en première partie de saison. Pour le défenseur croate, ce sera peut-être enfin l’occasion de se faire voir, lui qui n’a joué que 21 minutes avec les pros cette saison, lors du match tranquille contre Tel-Aviv. Pour le reste, ce sera le grand saut car Barisic enchaine surtout les matchs sur le banc de touche, et participe sporadiquement avec la National 3. En attendant, Fonseca a beaucoup de mal à faire confiance à ces trois joueurs, au point de mettre Tanner Tessmann en défense centrale.

Une preuve que l’OL est tout de même clairement juste en défense centrale, ce qui fait pour le moment transpirer les supporters lyonnais avant le début du mercato.