OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

OL19 déc. , 12:40
parGuillaume Conte
2
L'OL jouera très gros au mercato hivernal. Paulo Fonseca met la pression pour essayer de survivre dans un secteur de jeu en grand danger. Trois joueurs seront scrutés de près.
Le mois de janvier sera crucial pour l’Olympique Lyonnais. Pas uniquement sur le plan sportif, mais surtout sur le plan de la construction de l’effectif. Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. Et pendant ce temps, les dirigeants lyonnais vont devoir renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, notamment en attaque et en défense. Une mission délicate mais qui doit permettre à Lyon d’atteindre ses objectifs. Car la 5e place actuelle en Ligue 1 et la 1ère en Europa League a parfois semblé tenir du miracle par moments.

Le chantier de la défense pendant la CAN

Concernant l’attaque, Endrick doit arriver rapidement en provenance du Real Madrid pour apporter du poids et de la profondeur devant. Derrière, c’est plus mystérieux malgré la certitude de perdre Clinton Mata et Moussa Niakhaté pour le mois de janvier. De quoi dépeupler un secteur souvent solide, mais qui tient à un fil au niveau de la taille de l’effectif.
Paulo Fonseca a pourtant des éléments sous la main, mais ils ne répondent pour le moment clairement pas aux attentes. « On va voir la réponse des joueurs que nous avons en ce moment », a lancé l’entraineur portugais à OL TV. Pour Le Progrès, l’ancien coach du Milan AC et de Lille visait clairement trois éléments : Ruben Kluivert, Hans Hateboer et Téo Barisic. 
Pour les deux premiers cités, il faudra prouver qu’ils sont capables de faire bien mieux que ce qu’ils ont montré en première partie de saison. Pour le défenseur croate, ce sera peut-être enfin l’occasion de se faire voir, lui qui n’a joué que 21 minutes avec les pros cette saison, lors du match tranquille contre Tel-Aviv. Pour le reste, ce sera le grand saut car Barisic enchaine surtout les matchs sur le banc de touche, et participe sporadiquement avec la National 3. En attendant, Fonseca a beaucoup de mal à faire confiance à ces trois joueurs, au point de mettre Tanner Tessmann en défense centrale.
Une preuve que l’OL est tout de même clairement juste en défense centrale, ce qui fait pour le moment transpirer les supporters lyonnais avant le début du mercato.

Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

