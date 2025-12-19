ICONSPORT_280158_0530

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

PSG19 déc. , 13:15
parGuillaume Conte
L'état de grâce n'aura pas été très long pour Matvey Safonov, qui va manquer plusieurs semaines de compétition en raison d'une blessure, a fait savoir le PSG.
Héros du PSG, Matvey Safonov va rester un mois à l’infirmerie au minimum. Dans son point médical avant le dernier match de l’année, le PSG a annoncé que son gardien russe souffrait « d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo ». L’ancien gardien de Krasnodar, qui avait la possibilité d’enchainer en Coupe de France et pourquoi pas au Trophée des Champions contre l’OM en janvier 2026, sera indisponible pour au minimum trois à quatre semaines, a fait savoir le club de la capitale. 

Safonov blessé contre Flamengo, ça ne s'est pas vu

Une nouvelle étonnante, car Safonov n’a pas trop mal terminé son match contre Flamengo, avec quatre tirs au but repoussés. Et une main visiblement encore solide. Mais cette information va au moins mettre un terme au débat pour les prochaines semaines, puisque Lucas Chevalier devrait donc le remplacer pour le match de Coupe de France de samedi contre Fontenay.
A moins que le PSG ne reste sur sa position de mercredi. Pour justifier le statut de remplaçant de l’ancien gardien du LOSC, Paris avait expliqué que l’international français n’était pas encore totalement remis. Voir le troisième gardien Renato Marin prendre du service pour la Coupe de France n’est pas totalement exclu, même si Luis Enrique ne se privera pas de redonner un peu de confiance à Lucas Chevalier s’il en a l’occasion.
De son côté, Bradley Barcola est resté en soins en raison d’une fatigue musculaire, tandis que Kang-In Lee, blessé contre Flamengo, souffre de la cuisse gauche et sera indisponibles plusieurs semaines. Un coup dur de plus pour le PSG, dont l’infirmerie aura tourné à plein régime en cette première partie de saison.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier

Que Chevalier montre ce qu'il est. Le chauvinisme français ne pourra rien. Nous sommes tous témoins.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Pourquoi Grenier n' est pas 10e gardien du PSG ?

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Tout le monde peut se tromper. Celui qui en est conscient se rachète.

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Un petit passage sur le site de l'UEFA montre que tout cela est faux. Le PSG est le premier club francais

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Surtout que Gerlinger après la DNCG a précisé qu'on n'est plus obligé de vendre cet hiver. Ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne partira. Mais bon, foot 01, voilà quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

