PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

L'état de grâce n'aura pas été très long pour Matvey Safonov, qui va manquer plusieurs semaines de compétition en raison d'une blessure, a fait savoir le PSG.

d'une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo ». L'ancien gardien de Krasnodar, qui avait la possibilité d'enchainer en Coupe de France et pourquoi pas au Trophée des Champions contre l'OM en janvier 2026, sera indisponible pour au minimum trois à quatre semaines, a fait savoir le club de la capitale.

Safonov blessé contre Flamengo, ça ne s'est pas vu

Une nouvelle étonnante, car Safonov n’a pas trop mal terminé son match contre Flamengo, avec quatre tirs au but repoussés. Et une main visiblement encore solide. Mais cette information va au moins mettre un terme au débat pour les prochaines semaines, puisque Lucas Chevalier devrait donc le remplacer pour le match de Coupe de France de samedi contre Fontenay.

A moins que le PSG ne reste sur sa position de mercredi. Pour justifier le statut de remplaçant de l’ancien gardien du LOSC, Paris avait expliqué que l’international français n’était pas encore totalement remis. Voir le troisième gardien Renato Marin prendre du service pour la Coupe de France n’est pas totalement exclu, même si Luis Enrique ne se privera pas de redonner un peu de confiance à Lucas Chevalier s’il en a l’occasion.

De son côté, Bradley Barcola est resté en soins en raison d’une fatigue musculaire, tandis que Kang-In Lee, blessé contre Flamengo, souffre de la cuisse gauche et sera indisponibles plusieurs semaines. Un coup dur de plus pour le PSG, dont l’infirmerie aura tourné à plein régime en cette première partie de saison.