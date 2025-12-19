Le président de Nice jette l’éponge

Coup de tonnerre à Nice avec le départ du président du club, qui fait les frais de la grosse crise que traverse le Gym en Ligue 1 et en Ligue Europa.

La crise n’en finit plus à Nice , et ce n’est finalement pas Franck Haise qui en fait les frais. Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, l’OGCN a fait savoir que son président Frédéric Bocquet quittait ses fonctions avec effet immédiat. Ce sont deux anciens figures de la présidence des Aiglons qui reviennent aux commandes, avec Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen.

« Dans un esprit de responsabilité et de dialogue constructif, les deux parties ont estimé qu’il était opportun d’ouvrir un nouveau cycle pour permettre au Club de retrouver une dynamique conforme à ses objectifs », a fait savoir le Gym, qui évoque donc une décision prise d’un commun accord.

« Dans une conjoncture sportive délicate, le Club a fait le choix de rassembler toute son énergie autour d’un objectif unique : aider l’OGC Nice à traverser cette période et à retrouver une dynamique conforme à ses ambitions », a fait savoir la direction du club azuréen.

Ce dimanche, Nice va tenter de mettre un terme à sa série de neuf défaites de rang, avec la réception de l’AS Saint-Etienne en Coupe de France. Le match se disputera à huis-clos après les nombreux débordements, notamment face à l’OM.