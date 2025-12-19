ICONSPORT_276713_0171

Le président de Nice jette l’éponge

OGC Nice19 déc. , 14:30
parGuillaume Conte
Coup de tonnerre à Nice avec le départ du président du club, qui fait les frais de la grosse crise que traverse le Gym en Ligue 1 et en Ligue Europa.
La crise n’en finit plus à Nice, et ce n’est finalement pas Franck Haise qui en fait les frais. Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, l’OGCN a fait savoir que son président Frédéric Bocquet quittait ses fonctions avec effet immédiat. Ce sont deux anciens figures de la présidence des Aiglons qui reviennent aux commandes, avec Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen.
« Dans un esprit de responsabilité et de dialogue constructif, les deux parties ont estimé qu’il était opportun d’ouvrir un nouveau cycle pour permettre au Club de retrouver une dynamique conforme à ses objectifs », a fait savoir le Gym, qui évoque donc une décision prise d’un commun accord. 
« Dans une conjoncture sportive délicate, le Club a fait le choix de rassembler toute son énergie autour d’un objectif unique : aider l’OGC Nice à traverser cette période et à retrouver une dynamique conforme à ses ambitions », a fait savoir la direction du club azuréen. 
Ce dimanche, Nice va tenter de mettre un terme à sa série de neuf défaites de rang, avec la réception de l’AS Saint-Etienne en Coupe de France. Le match se disputera à huis-clos après les nombreux débordements, notamment face à l’OM.
Derniers commentaires

Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier

Que Chevalier montre ce qu'il est. Le chauvinisme français ne pourra rien. Nous sommes tous témoins.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Pourquoi Grenier n' est pas 10e gardien du PSG ?

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Tout le monde peut se tromper. Celui qui en est conscient se rachète.

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Un petit passage sur le site de l'UEFA montre que tout cela est faux. Le PSG est le premier club francais

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Surtout que Gerlinger après la DNCG a précisé qu'on n'est plus obligé de vendre cet hiver. Ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne partira. Mais bon, foot 01, voilà quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

