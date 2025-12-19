Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Le RC Strasbourg marche sur la Conference League, et en est récompensé avec de très bons résultats pour la France à l'indice UEFA.

Cette saison, en dehors de l’OGC Nice, tous les clubs français remplissent la part de leur contrat dans la course à l’indice UEFA . Le PSG n’est pas loin des premières places en Ligue des Champions, l’OL est le leader surprenant de l’Europa League et Strasbourg vient de terminer en tête du classement de la Conférence League.

Le Racing n’a pas forcément déroulé dans le jeu, mais il a su être solide à tous les matchs. Avec cinq victoires et un nul, et un passage réussi par les barrages, le club du Grand Est a frôlé le carton plein, et récolte également 4,5 point de bonus pour son parcours jusqu’à présent. Une belle addition qui lui permet de totaliser 17 points pour la France jusqu’à présent.

Avec ce score, Strasbourg est tout simplement le meilleur club français dans cette première partie de saison. Il devance le PSG, deuxième avec 15,5 points, puis Monaco et l’OM. Ce classement ne devrait pas rester bien longtemps en l’état, car en janvier, à l’issue des matchs de poule de Ligue des Champions, les clubs qualifiés empocheront le bonus qui les fera passer devant Strasbourg. Terminer dans les 8 premiers de la phase de poule de C1 assure par exemple 10 points de bonus, soit 4 de plus que les 6 liés à la participation à la compétition.

Mais cela démontre que la Conférence League, à laquelle Lens n’avait pas participé la saison dernière, peut aussi rapporter gros à la France, et n’est donc pas à négliger. Strasbourg la joue sérieusement, et s’en retrouve récompensé à ce niveau.