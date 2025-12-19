Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Que Chevalier montre ce qu'il est. Le chauvinisme français ne pourra rien. Nous sommes tous témoins.
Pourquoi Grenier n' est pas 10e gardien du PSG ?
Tout le monde peut se tromper. Celui qui en est conscient se rachète.
Un petit passage sur le site de l'UEFA montre que tout cela est faux. Le PSG est le premier club francais
Surtout que Gerlinger après la DNCG a précisé qu'on n'est plus obligé de vendre cet hiver. Ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne partira. Mais bon, foot 01, voilà quoi...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗦 🔝✨ Avec 16 points (5 victoires & 1 nul), le Racing termine en tête de la phase de ligue de la @Conf_League 😍 Rendez-vous en mars pour les huitièmes de finale 👊