ICONSPORT_280245_0214

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Coupe d'Europe19 déc. , 13:40
parGuillaume Conte
2
Le RC Strasbourg marche sur la Conference League, et en est récompensé avec de très bons résultats pour la France à l'indice UEFA.
Cette saison, en dehors de l’OGC Nice, tous les clubs français remplissent la part de leur contrat dans la course à l’indice UEFA. Le PSG n’est pas loin des premières places en Ligue des Champions, l’OL est le leader surprenant de l’Europa League et Strasbourg vient de terminer en tête du classement de la Conférence League.
Le Racing n’a pas forcément déroulé dans le jeu, mais il a su être solide à tous les matchs. Avec cinq victoires et un nul, et un passage réussi par les barrages, le club du Grand Est a frôlé le carton plein, et récolte également 4,5 point de bonus pour son parcours jusqu’à présent. Une belle addition qui lui permet de totaliser 17 points pour la France jusqu’à présent.
Avec ce score, Strasbourg est tout simplement le meilleur club français dans cette première partie de saison. Il devance le PSG, deuxième avec 15,5 points, puis Monaco et l’OM. Ce classement ne devrait pas rester bien longtemps en l’état, car en janvier, à l’issue des matchs de poule de Ligue des Champions, les clubs qualifiés empocheront le bonus qui les fera passer devant Strasbourg. Terminer dans les 8 premiers de la phase de poule de C1 assure par exemple 10 points de bonus, soit 4 de plus que les 6 liés à la participation à la compétition.
Mais cela démontre que la Conférence League, à laquelle Lens n’avait pas participé la saison dernière, peut aussi rapporter gros à la France, et n’est donc pas à négliger. Strasbourg la joue sérieusement, et s’en retrouve récompensé à ce niveau.

Lire aussi

Indice UEFA : Strasbourg régale, la France double le PortugalIndice UEFA : Strasbourg régale, la France double le Portugal
Indice UEFA : Le point du PSG précieux pour la FranceIndice UEFA : Le point du PSG précieux pour la France
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_275056_0139
Liga

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

asse eirik horneland affirme vouloir garder un joueur iconsport 266854 0067 397594
ASSE

4 départs et 5 arrivées, l’ASSE ne rigole plus

ICONSPORT_278257_0708
PSG

PSG : Vinicius ou Rodrygo, Luis Enrique a vite choisi

ol michele kang sauve le groupama stadium iconsport 256763 0001 395557
OL

Défier ou soutenir l’OL, Saint-Cyr en plein dilemme

Fil Info

19 déc. , 17:00
Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir
19 déc. , 16:30
4 départs et 5 arrivées, l’ASSE ne rigole plus
19 déc. , 16:00
PSG : Vinicius ou Rodrygo, Luis Enrique a vite choisi
19 déc. , 15:30
Défier ou soutenir l’OL, Saint-Cyr en plein dilemme
19 déc. , 15:00
Priorité aux flops, la nouvelle stratégie du Paris FC
19 déc. , 14:30
Le président de Nice jette l’éponge
19 déc. , 14:00
Bordeaux en Ligue 3, Gérard Lopez doit mettre 7 ME
19 déc. , 13:15
PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

Derniers commentaires

Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier

Que Chevalier montre ce qu'il est. Le chauvinisme français ne pourra rien. Nous sommes tous témoins.

PSG : Safonov n'a rien montré, Clément Grenier est radical

Pourquoi Grenier n' est pas 10e gardien du PSG ?

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Tout le monde peut se tromper. Celui qui en est conscient se rachète.

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Un petit passage sur le site de l'UEFA montre que tout cela est faux. Le PSG est le premier club francais

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Surtout que Gerlinger après la DNCG a précisé qu'on n'est plus obligé de vendre cet hiver. Ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne partira. Mais bon, foot 01, voilà quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading