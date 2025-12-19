Bordeaux en Ligue 3, Gérard Lopez doit mettre 7 ME

Que Chevalier montre ce qu'il est. Le chauvinisme français ne pourra rien. Nous sommes tous témoins.
Pourquoi Grenier n' est pas 10e gardien du PSG ?
Tout le monde peut se tromper. Celui qui en est conscient se rachète.
Un petit passage sur le site de l'UEFA montre que tout cela est faux. Le PSG est le premier club francais
Surtout que Gerlinger après la DNCG a précisé qu'on n'est plus obligé de vendre cet hiver. Ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne partira. Mais bon, foot 01, voilà quoi...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🏆 #CoupeDeFrance : 🎙️ 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐯𝐚𝐥𝐡𝐨, gardien de but du @lepuyfoot, avant #LPF43FCGB : « Ils sont en National 2, mais on parle des @girondins comme s’ils étaient en @Ligue1. C’est un club historique du football français, donc de notre côté, on ne se dit pas que