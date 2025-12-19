ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

OM19 déc. , 12:20
parQuentin Mallet
3
Véritable homme fort de la formation de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood pousse ses représentants à mettre en avant ses performances auprès des plus gros clubs européens pour lui assurer un avenir dans un meilleur club que l'OM.
Mason Greenwood est arrivé à l'Olympique de Marseille avec une étiquette de véritable paria d'Angleterre. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne Harriet Robson le 30 janvier 2022, le joueur formé à Manchester United possède un passif lourd qui lui a fermé de nombreuses portes dans son pays natal. Si le service des poursuites judiciaires de la Couronne (CPS) a fini par acter un abandon des poursuites à cause du retrait de témoins clés, Greenwood n'a jamais pu rejouer avec Manchester United et a filé à Getafe en prêt, puis a été définitivement transféré à l'OM en juillet 2024. Bien qu'il se soit montré très silencieux pendant sa première saison sur la Canebière, le petit protégé de Roberto De Zerbi est en train de changer complètement de stratégie de communication.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts11
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Greenwood change sa com', pour mieux préparer son départ ?

Et si l'objectif de Mason Greenwood était de quitter l'OM au plus vite pour signer chez un mastodonte européen ? C'est en tout cas ce que laisse penser le journaliste Fraser Fletcher sur TEAMtalk. Ce dernier indique que le joueur de 24 ans est déterminé à démontrer son potentiel de joueur de classe mondiale et pousse ses représentants à orchestrer un transfert vers un club phare européen. On apprend en ce sens que l'entourage de Greenwood a adopté une stratégie de relations publiques offensive en enrôlant des journalistes influents pour diffuser des récits positifs à son effigie. Cette campagne médiatique est le théâtre d'articles réguliers mettant en lumière ses performances sur le terrain, mais aussi son dévouement à l'entrainement et son désir de modifier la perception du public à son image.
Avec tout cela, Mason Greenwood fait encore plus l'objet de convoitises de la part de certains gros clubs européens. Parmi eux, le FC Barcelone, qui est un grand admirateur de sa finesse technique, de sa vitesse et de son instinct de buteur. Toutefois, Joan Laporta veut d'abord peser le pour et le contre d'une telle opération. Car si elle n'aurait rien de choquant d'un point de vue sportif, elle pourrait avoir des répercussions sur le plan éthique et commercial. De toute façon, Pablo Longoria s'attendra certainement à recevoir une somme colossale puisqu'il ne détient encore que 60% de ses droits économiques (65% en fin de saison si le club se qualifie pour la prochaine Ligue des champions).
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0530
PSG

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

ICONSPORT_263412_0107
OM

OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte

ICONSPORT_279926_0145
OL

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Fil Info

19 déc. , 13:15
PSG : Sérieuse blessure pour Safonov
19 déc. , 13:00
OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte
19 déc. , 12:40
OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs
19 déc. , 12:00
Le PSG enrage, son mercato bouleversé
19 déc. , 11:40
Algérie : Abdelli fonce au Maroc, il va disputer la CAN
19 déc. , 11:20
Rennes rêve de Ligue des Champions
19 déc. , 11:00
OM : Les Anglais chassés de Marseille
19 déc. , 10:40
Nice tremble face à l'ASSE

Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading