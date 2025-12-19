La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

Véritable homme fort de la formation de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood pousse ses représentants à mettre en avant ses performances auprès des plus gros clubs européens pour lui assurer un avenir dans un meilleur club que l'OM.

Mason Greenwood est arrivé à l' Olympique de Marseille avec une étiquette de véritable paria d'Angleterre. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne Harriet Robson le 30 janvier 2022, le joueur formé à Manchester United possède un passif lourd qui lui a fermé de nombreuses portes dans son pays natal. Si le service des poursuites judiciaires de la Couronne (CPS) a fini par acter un abandon des poursuites à cause du retrait de témoins clés, Greenwood n'a jamais pu rejouer avec Manchester United et a filé à Getafe en prêt, puis a été définitivement transféré à l'OM en juillet 2024. Bien qu'il se soit montré très silencieux pendant sa première saison sur la Canebière, le petit protégé de Roberto De Zerbi est en train de changer complètement de stratégie de communication.

M. Greenwood Angleterre • Âge 24 • Attaquant Champions League Matchs 6 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 15 Buts 11 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Greenwood change sa com', pour mieux préparer son départ ?

Et si l'objectif de Mason Greenwood était de quitter l'OM au plus vite pour signer chez un mastodonte européen ? C'est en tout cas ce que laisse penser le journaliste Fraser Fletcher sur TEAMtalk. Ce dernier indique que le joueur de 24 ans est déterminé à démontrer son potentiel de joueur de classe mondiale et pousse ses représentants à orchestrer un transfert vers un club phare européen. On apprend en ce sens que l'entourage de Greenwood a adopté une stratégie de relations publiques offensive en enrôlant des journalistes influents pour diffuser des récits positifs à son effigie. Cette campagne médiatique est le théâtre d'articles réguliers mettant en lumière ses performances sur le terrain, mais aussi son dévouement à l'entrainement et son désir de modifier la perception du public à son image.