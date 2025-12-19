Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Le PSG se voit bien tenter un gros coup cet hiver sur le marché des transferts. Mais un problème de taille rend les négociations compliquées.

Pour la première fois, le PSG a ouvert la porte à des recrues pour cet hiver. Le mois de janvier est généralement bien calme, même si le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025 avait bouleversé le visage de l’équipe de Luis Enrique il y a un an de cela. L’idée de renouveler l’opération titille forcément l’entraineur espagnol. Même Nasser Al-Khelaïfi a confié à Doha qu’il réfléchissait à comment agir pour renforcer l’équipe cet hiver.

Mohamed Salah, le PSG passe son tour

La porte est donc ouverte, avec pas forcément une fournée de recrues, mais un ou deux joueurs pour relancer un secteur de jeu compliqué, ou donner plus de choix à Luis Enrique, parfois contraint de bricoler en raison des blessures. Le PSG a notamment étudié la possibilité de faire venir Mohamed Salah, en très grand froid avec Liverpool. Mais l’idée de faire signer l’Egyptien n’est clairement pas vue comme une solution, surtout que l’attaquant des Reds a prolongé au printemps dernier, et possède désormais un salaire colossal jusqu’en 2027. Cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur le vestiaire parisien, estime-t-on dans les couloirs du Parc des Princes.

Il reste néanmoins beaucoup de joueurs qui seraient intéressés par l’idée de rejoindre le PSG, qui vient de remporter 5 titres cette année. Mais un élément vient tout perturber. Selon L’Equipe, les dirigeants parisiens sont très embêtés par la Coupe du monde qui arrive au mois de juin. Cela « complexifie les possibles négociations », car de nombreux joueurs craignent de changer de club à l’approche d’un Mondial. Résultat, le PSG l’a constaté, les réelles opportunités de faire une belle affaire avec un joueur capable d’apporter une plus-value à l’effectif ne sont pas si nombreuses.

Tout pourrait donc se jouer en fonction des départs, notamment chez les joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu comme Lucas Beraldo et Gonçalo Ramos. Un transfert loin de la capitale libérerait de la place et autoriserait le PSG à recruter. Dans le cas contraire, entre cette Coupe du monde pesante dans les négociations et la certitude pour Luis Enrique que son effectif actuel a de quoi lui faire encore tout gagner, Paris ne prévoit pour le moment pas de faire des folies.