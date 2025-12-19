ICONSPORT_280158_0303

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

PSG19 déc. , 12:00
parGuillaume Conte
Le PSG se voit bien tenter un gros coup cet hiver sur le marché des transferts. Mais un problème de taille rend les négociations compliquées.
Pour la première fois, le PSG a ouvert la porte à des recrues pour cet hiver. Le mois de janvier est généralement bien calme, même si le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025 avait bouleversé le visage de l’équipe de Luis Enrique il y a un an de cela. L’idée de renouveler l’opération titille forcément l’entraineur espagnol. Même Nasser Al-Khelaïfi a confié à Doha qu’il réfléchissait à comment agir pour renforcer l’équipe cet hiver.

Mohamed Salah, le PSG passe son tour

La porte est donc ouverte, avec pas forcément une fournée de recrues, mais un ou deux joueurs pour relancer un secteur de jeu compliqué, ou donner plus de choix à Luis Enrique, parfois contraint de bricoler en raison des blessures. Le PSG a notamment étudié la possibilité de faire venir Mohamed Salah, en très grand froid avec Liverpool. Mais l’idée de faire signer l’Egyptien n’est clairement pas vue comme une solution, surtout que l’attaquant des Reds a prolongé au printemps dernier, et possède désormais un salaire colossal jusqu’en 2027. Cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur le vestiaire parisien, estime-t-on dans les couloirs du Parc des Princes.

Il reste néanmoins beaucoup de joueurs qui seraient intéressés par l’idée de rejoindre le PSG, qui vient de remporter 5 titres cette année. Mais un élément vient tout perturber. Selon L’Equipe, les dirigeants parisiens sont très embêtés par la Coupe du monde qui arrive au mois de juin. Cela « complexifie les possibles négociations », car de nombreux joueurs craignent de changer de club à l’approche d’un Mondial. Résultat, le PSG l’a constaté, les réelles opportunités de faire une belle affaire avec un joueur capable d’apporter une plus-value à l’effectif ne sont pas si nombreuses. 
Tout pourrait donc se jouer en fonction des départs, notamment chez les joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu comme Lucas Beraldo et Gonçalo Ramos. Un transfert loin de la capitale libérerait de la place et autoriserait le PSG à recruter. Dans le cas contraire, entre cette Coupe du monde pesante dans les négociations et la certitude pour Luis Enrique que son effectif actuel a de quoi lui faire encore tout gagner, Paris ne prévoit pour le moment pas de faire des folies.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs16
Buts4
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

