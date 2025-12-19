Algérie : Abdelli fonce au Maroc, il va disputer la CAN

Grand absent de la liste de l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des Nations, Himad Abdelli va finalement rejoindre les Fennecs.

Le milieu de terrain du SCO d’Angers va profiter du forfait d’Houssem Aouar, blessé pour la compétition à venir. Le joueur formé au Havre a pris la direction du Maroc pour rejoindre ses coéquipiers à quelques jours du début de la compétition. Une belle récompense pour le milieu offensif de 26 ans, qui porte le SCO depuis le début de cette saison.

De son côté, l’ancien lyonnais a quitté le rassemblement après avoir fait constater sa blessure. Ce qui laisse la place au pensionnaire de Ligue 1, en très grande forme ces dernières semaines et dont l’absence avait beaucoup fait parler chez les supporters des Fennecs. Abdelli est par conséquent forfait pour le match de Coupe de France qu’Angers doit disputer face aux Herbiers ce vendredi soir.

L’Algérie lancera sa compétition le 24 décembre prochain, avec le match face au Soudan.