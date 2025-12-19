ICONSPORT_279767_0306

Algérie : Abdelli fonce au Maroc, il va disputer la CAN

CAN 202519 déc. , 11:40
parGuillaume Conte
0
Grand absent de la liste de l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des Nations, Himad Abdelli va finalement rejoindre les Fennecs.
Le milieu de terrain du SCO d’Angers va profiter du forfait d’Houssem Aouar, blessé pour la compétition à venir. Le joueur formé au Havre a pris la direction du Maroc pour rejoindre ses coéquipiers à quelques jours du début de la compétition. Une belle récompense pour le milieu offensif de 26 ans, qui porte le SCO depuis le début de cette saison.
De son côté, l’ancien lyonnais a quitté le rassemblement après avoir fait constater sa blessure. Ce qui laisse la place au pensionnaire de Ligue 1, en très grande forme ces dernières semaines et dont l’absence avait beaucoup fait parler chez les supporters des Fennecs. Abdelli est par conséquent forfait pour le match de Coupe de France qu’Angers doit disputer face aux Herbiers ce vendredi soir.
L’Algérie lancera sa compétition le 24 décembre prochain, avec le match face au Soudan.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0530
PSG

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

ICONSPORT_263412_0107
OM

OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte

ICONSPORT_279926_0145
OL

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

ICONSPORT_279505_0290
OM

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

Fil Info

19 déc. , 13:15
PSG : Sérieuse blessure pour Safonov
19 déc. , 13:00
OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte
19 déc. , 12:40
OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs
19 déc. , 12:20
La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM
19 déc. , 12:00
Le PSG enrage, son mercato bouleversé
19 déc. , 11:20
Rennes rêve de Ligue des Champions
19 déc. , 11:00
OM : Les Anglais chassés de Marseille
19 déc. , 10:40
Nice tremble face à l'ASSE

Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading