OL : Openda a une bonne raison de signer à Lyon

L’OL est intéressé par Loïs Openda pour renforcer son secteur offensif. Une signature à Lyon pour se relancer a de quoi intéresser l’ancien buteur du RB Leipzig, qui souhaite retrouver la sélection belge.

Recrue phare de la Juventus Turin pour plus de 40 millions d’euros l’été dernier, Loïs Openda n’a pas réussi à s’imposer au sein de la Vieille Dame. Rarement titulaire, l’international belge n’a inscrit qu’un petit but en Série A en 2025-2026. Un constat d’échec terrible pour l’ancien joueur du RC Lens et du RB Leipzig, à tel point qu’un départ est envisagé dès cet été. La Juventus Turin ne retiendra pas un élément qui n’a pas réussi à s'imposer en Série A et dont les caractéristiques techniques ne sont peut-être pas les plus adaptées au football italien.

Tutto Juve fait justement le point sur ce dossier. Pour nos confrères italiens, l’OL a une bonne raison de croire que le deal peut aboutir. En effet, le joueur ne serait pas du tout contre l’idée de se relancer en L’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà identifié le natif de Liège comme un potentiel renfort au poste de numéro neuf après les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk. Le sitefait justement le point sur ce dossier. Pour nos confrères italiens, l’OL a une bonne raison de croire que le deal peut aboutir. En effet, le joueur ne serait pas du tout contre l’idée de se relancer en Ligue 1 , un championnat où il a brillé par le passé.

Openda veut retrouver la sélection belge

Loïs Openda fait d’un retour en sélection belge une priorité et n’a pas peur de revenir en France, via un prêt par exemple, pour atteindre cet objectif. Marqué par sa non-sélection pour la Coupe du monde, Loïs Openda pourrait voir l’OL comme un tremplin idéal afin de retrouver les Diables Rouges. En revanche, Matthieu Louis-Jean va devoir se montrer ingénieux pour trouver un accord avec les dirigeants de la Juventus Turin.

Le média italien confirme que le salaire de Loïs Openda est totalement hors de portée pour la direction lyonnaise. Il faudra donc certainement négocier un prêt avec une prise en charge partielle du salaire par la Juventus Turin. Une option que la Vieille Dame pourrait accepter afin de relancer son joueur et espérer une vente au prix fort à l’été 2027. Le dossier est donc difficile mais pas impossible pour l’OL qui dispose de quelques arguments solides pour tenter de rafler la mise.