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OL : Nuamah vendu en janvier, Lyon n'a plus le choix

OL : Nuamah vendu en janvier, Lyon n'a plus le choix

OL
parClaude Dautel
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Les comptes de l'Olympique Lyonnais s'améliorent, mais on est encore très loin d'une situation totalement assainie pour le club de Michele Kang. Résultat, l'OL va devoir se séparer de plusieurs joueurs au prochain mercato et notamment d'Ernest Nuamah dont le départ semble inéluctable.
Cette semaine, un article de L'Equipe a mis en avant la situation financière de l'Olympique Lyonnais et l'obligation pour le club rhodanien de céder plusieurs joueurs, nos confrères citant Pavel Sulc comme un des joueurs déjà sur le départ. Mais cela ne suffira pas et c'est désormais le nom d'Ernest Nuamah, qui devrait lui aussi faire ses valises et quitter Lyon, club qu'il a rejoint en juillet 2024 pour 28,5 millions d'euros. Spécialiste de l'OL, et très attentif aux comptes de son club de coeur, Don Ramon, qui a toujours des avis tranchés et étayés sur X (anciennement Twitter), annonce que le départ d'Ernest Nuamah n'est plus une hypothèse mais une réalité qui se confirmera dès le mois de janvier prochain. Il explique sa position.
Au moment où l'Olympique Lyonnais réalise un bon début de saison, mais vient de vivre un psychodrame avec le départ de Paulo Fonseca, le mercato d'hiver va encore faire mal. « En mai 26, je disais qu'il faudrait 150 M€ de ventes d'ici à juin 27. Après le mercato d'été, je disais qu'on avait complètement foiré les ventes et qu'on allait devoir vendre énormément en janvier ET juin. On m'a traité d'ahuri (...) C'était juste un manque de courage, d'intelligence ou de travail journalistique. Depuis les blessures de Sulc et Morton, il est évident que Nuamah sera vendu en janvier, alors profitons des dernières semaines avec lui. Idem pour les deux cités plus haut et quelques autres grosses valeurs marchandes qui partiront cet été », prévient Don Ramon.

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L'an dernier, Mathieu Louis-Jean avait réussi à faire venir Endrick gratuitement, en dehors du salaire, du Real Madrid, alors que l'Olympique Lyonnais avait déjà des finances très tendues. Si l'OL doit se résoudre à laisser partir Sulc et Nuamah, le patron du recrutement va encore devoir faire un petit miracle afin d'offrir à Carlos Vicens un ou des joueurs capables de bien finir la saison et d'obtenir une qualification européenne, laquelle est indispensable pour ramener le club de la capitale des Gaules dans des eaux plus calmes.
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