OL : Six titulaires concernés par un potentiel départ !

OL : Six titulaires concernés par un potentiel départ !

OL31 août , 14:00
parCorentin Facy
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L’OL sera actif dans les dernières heures de ce mercato estival. Le club rhodanien souhaite se renforcer (Nakamura, Y.Fofana) mais va également devoir vendre. Six titulaires sont concernés par un potentiel départ.
Que ce soit Paulo Fonseca ou Matthieu Louis-Jean, les hommes forts du secteur sportif de l’Olympique Lyonnais n’ont pas entretenu le mystère sur la nécessité de vendre d’ici la fin du mercato. Après la défaite contre Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions, l’entraîneur de l’OL et son directeur sportif ont reconnu sans mal qu’une ou deux grosses ventes étaient encore nécessaires pour renflouer les caisses des Gones. Malick Fofana est concerné par un potentiel départ, lui qui est ciblé par Hull City, Sunderland, la Roma ou encore l’Atalanta Bergame.
Tanner Tessmann pourrait aussi faire ses valises. Ces deux noms sont ceux qui reviennent le plus d’autant que l’OL a identifié leurs potentiels remplaçants avec Keito Nakamura et Youssouf Fofana. Mais selon Le Progrès, l’ailier belge et le milieu américain ne sont pas les deux seuls joueurs susceptibles de quitter Lyon. Quatre autre joueurs sont concernés par un potentiel transfert d’ici à mardi soir.

La liste des départs potentiels est longue

« Parmi les potentiels partants, Malick Fofana, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Pavel Sulc, Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann, font ou peuvent faire l’objet de sollicitations et l’OL sera à l’écoute des plus offrants, à condition que le ou les joueurs en question y trouvent leur compte aussi » écrit le quotidien régional dans son édition du jour. Il reste un peu plus de 24 heures aux clubs intéressés pour passer à l’offensive et faire des offres à l’Olympique Lyonnais pour les joueurs cités.
Pour rappel, Ruben Kluivert fait l'objet d’un fort intérêt de Crystal Palace, les Gones réclamant 20 millions d’euros pour le défenseur néerlandais. Quant à Nicolas Tagliafico et Ainsley Maitland-Niles, ils ne seront pas retenus en raison de leur gros salaire et de leur situation contractuelle, avec un bail qui court jusqu’en juin 2027.

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Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

Oui !!! On a eu le nez fin 😁👍

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

Sergio...j aime barcola encore plus acheté 50 vendu 145 !!! Mais krava est largement au dessus .on a pas toucher a notre 11 de départ et c est deja très très fort !!! Ramos lee barcola mbaye bye bye

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

50M pour 6 mois, merci oui :)

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Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉

OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

Oui mais Tagliafico à 34 ans et à la dernière années de son contrat à l'OL ne doit pas valoir bien cher.

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