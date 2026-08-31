ASSE : Stassin absent contre Dijon, mauvaise nouvelle à venir

L'ASSE se déplace ce lundi soir à Dijon, mais Ian Cathro ne pourra pas compter sur Lucas Stassin. L'attaquant belge des Verts pourrait quitter le club avant la fin du mercato.

L'AS Saint-Étienne tentera de continuer sa folle série de victoires en ce début de saison, puisque l'équipe stéphanoise a gagné ses trois premiers matchs et pointe donc en tête du classement avant de jouer à Dijon ce lundi soir. Une rencontre pour laquelle Ian Cathro devra se passer de Lucas Stassin, le buteur belge des Verts. Selon le média spécialisé Transfert Radar, bien informé concernant l'ASSE, l'attaquant de 21 ans ne figure en effet pas dans le groupe qui a fait le déplacement jusqu'au stade Gaston-Gérard ce lundi. Et cette absence ne masque pas un souci physique pour Lucas Stassin. En effet, Sébastien Dennis confirme de son côté que le joueur des Verts pourrait être transféré lors des 24 dernières heures du mercato estival.

L'ASSE et Stassin, ça sent la fin

Un an après avoir refusé les 30 millions d'euros proposés par le Paris FC pour Lucas Stassin, l'AS Saint-Étienne accepte cette fois de laisser partir l'attaquant belge, qui ne veut pas passer une saison de plus en Ligue 2. Cependant, notre confrère de Foot Mercato le précise, à cet instant du mercato, les dirigeants stéphanois n'ont reçu aucune offre officielle concernant celui qui a marqué 23 buts (12 en Ligue 1 et 11 en Ligue 2) depuis qu'il a rejoint les Verts. Ces dernières semaines, on a évoqué l'intérêt de plusieurs clubs pour le joueur formé à Anderlecht, et notamment celui du RC Strasbourg, mais aussi de Galatasaray, de Hull City et de plusieurs clubs du championnat du Portugal.

Lucas Stassin, dont la valeur est désormais estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt, pourrait donc déménager très vite de Saint-Étienne. De son côté, Zuriko Davitashvili devrait, lui, rester jusqu'à la fin de la saison chez les Verts, et cela même si l'attaquant international géorgien a lui aussi fait l'objet de l'intérêt de plusieurs clubs sans que cela se concrétise par une offre auprès de Kilmer Sports.