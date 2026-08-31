OM : Un joueur à 60.000 euros par mois poussé en Espagne

Les dirigeants marseillais espèrent pouvoir faire partir plusieurs joueurs dans ces dernières 24 heures du mercato. Derek Cornelius pourrait rejoindre un club espagnol, comme l'annonce Fabrizio Romano.

Grégory Lorenzi l'a confié la semaine passée en marge du tirage au sort de la Ligue Europa . L'Olympique de Marseille n'a pas d'autre solution que de se séparer de plusieurs joueurs. L'idée de recruter n'étant visiblement plus réellement à l'ordre du jour. Au moment où l'on entre dans le money time, puisque le mercato d'été se termine ce mardi à 19h59, Fabrizio Romano affirme que Derek Cornelius, le défenseur international canadien, pourrait quitter l'OM pour s'engager au Rayo Vallecano. Les dirigeants des deux clubs négocient un prêt avec option d'achat. Bien que le départ du défenseur de 28 ans fasse de la place dans le vestiaire de Bruno Genesio, cela n'allégera pas réellement la masse salariale de l'Olympique de Marseille, qui reste pourtant la priorité absolue de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à la demande de Frank McCourt.

L'OM laisse partir un joueur à 60.000 euros par mois

En effet, le joueur recruté à Malmö en 2024 pour 4 millions d'euros gagne 60.000 euros par mois à l'OM, ce qui, à l'échelle du club phocéen, n'est malheureusement pas grand-chose. Cependant, Bruno Genesio ne comptait pas réellement sur le natif d'Ajax, dans l'Ontario, qui avait déjà été prêté aux Rangers la saison passée. Si Derek Cornelius avait joué sept minutes lors de la victoire au Vélodrome contre Strasbourg, dimanche soir, à Monaco, l'international canadien est resté sur le banc de touche. Là encore, s'agissant d'une opération initiée à 24 heures de la fin du mercato, il ne va falloir aucun grain de sable dans ce possible prêt sous peine de voir le dossier se refermer irrévocablement. Les dirigeants marseillais n'ont en effet pas de temps à perdre dans une période où ils doivent finaliser un nombre conséquent d'opérations très importantes.