OL : Neuf mois plus tard, le terrible retour de Paulo Fonseca

OL07 déc. , 23:15
parGuillaume Conte
Match très compliqué pour l'OL à Lorient, avec une défaite 1-0 et des premières critiques qui tombent rapidement sur Paulo Fonseca pour son retour sur le banc de touche.
Toujours aussi difficile pour l’Olympique Lyonnais d’enchainer les résultats positifs. Après la victoire face à Nantes, le club rhodanien est tombé sans vraiment se donner les moyens de résister à Lorient. Un but encaissé, un carton rouge, et trop peu de dangerosité offensive face à une équipe qui lutte pour son maintien. Malgré quelques occasions, l’OL n’a pas encore le niveau pour jouer les places européennes à l’heure actuelle.
Et personne n’échappe aux critiques. Surtout pas un Paulo Fonseca absent depuis neuf mois sur le banc de touche en raison de sa longue suspension, et qui est désormais accusé de ne pas assez s’adapter aux matchs. Avec notamment l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles, averti rapidement et dépassé sur son côté jusqu’à prendre un rouge.
« Personne n’a compris ce que Fonseca a voulu faire sur ce match. Je crois que les joueurs non plus », « Il voyait mieux de la-haut », « son coaching toujours trop tardif ne nous avait pas manqué », « On prend des rouges à chaque match, il va peut-être falloir changer quelque chose au niveau des consignes », « Moreira est sur un nuage et il n’est plus titulaire », ont déploré les supporters lyonnais. 

En conférence de presse, Paulo Fonseca n’a en tout cas pas cherché d’excuses, avouant que le problème venait clairement de l’OL, et de rien d’autre. « Nous ne pouvons pas faire une première mi-temps comme ça, sans agressivité. La première mi-temps était horrible. Ce n'est pas la faute de l'arbitre, c'est la notre », a pesté l’entraineur portugais, que l’on a vu discuter plusieurs fois avec les arbitres, notamment pendant les interruptions de matchs, sans la moindre animosité. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading