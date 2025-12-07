OL : Surprise, Malick Fofana annonce son futur club

Blessé à la cheville depuis le 26 octobre dernier, Malick Fofana continue d’attirer les convoitises. Le Belge est sur les radars du FC Barcelone. Le club catalan veut renforcer son secteur offensif l’été prochain et le Lyonnais serait l’une des cibles prioritaires.

Ça avance, mais pas au rythme que l'on veut. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février, » a expliqué Jorge Maciel après la rencontre face à Nantes dimanche dernier. Il fait partie de ceux ayant porté l’Olympique Lyonnais l’an passé, Malick Fofana reste très courtisé sur le marché. Présent cette saison au sein du club rhodanien, le Belge s’est gravement blessé à la cheville face à Strasbourg. Début décembre, l’ OL garde un certain pessimisme sur le retour de son ailier. Initialement prévu pour fin janvier, le come-back a des chances d’être repoussé. «a expliqué Jorge Maciel après la rencontre face à Nantes dimanche dernier.

Fofana choisit le FC Barcelone

Surtout que le joueur reste courtisé par des cadors européens. Depuis plusieurs semaines, le nom du FC Barcelone sort de plus en plus au sein de la presse espagnole. Ce dimanche, le média Dosis Futbolera explique que le joueur est d’accord pour rejoindre le champion d’Espagne. « Fofana a fait savoir à ses agents que sa priorité serait de rejoindre le Barça, » explique le quotidien espagnol. La formation d’Hansi Flick veut renforcer son secteur offensif et ses ailiers. Surtout que l’été prochain, les Catalans ne sont pas sûrs de conserver Marcus Rashford.

L’Anglais est prêté par Manchester United. Mais Barcelone n’a pour l’instant pas les moyens de lever l’option d’achat. Reste à savoir comment les Catalans vont financer une potentielle offre pour Malick Fofana. De son côté, l’Olympique Lyonnais sera une nouvelle fois dans une obligation de vendre certains éléments pour remonter la pente creusée par John Textor. En attendant, le Belge doit se remettre de sa blessure à la cheville pour retrouver rapidement le rectangle vert.