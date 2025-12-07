Fonseca OL

La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

Ligue 107 déc. , 21:40
parAlexis Rose
Ce dimanche soir, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais comptait bien ramener un bon résultat de son déplacement à Lorient pour rester au contact des quatre premiers de la Ligue 1. Mais après un début de match équilibré, avec quelques grosses occasions pour les Gones, la soirée a viré au cauchemar en l’espace de quelques minutes.
À la 39e minute de jeu, Lyon a d’abord concédé l'ouverture du score sur un but de Pablo Pagis, puis à la 43e, l’équipe de Paulo Fonseca a été réduite à 10 après l’expulsion de Maitland-Niles, pour un deuxième carton jaune après une grosse semelle sur Kouassi. Mené au score et en infériorité numérique à la pause, l’OL va donc devoir réaliser un petit exploit pour retourner une situation bien mal embarquée…
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
16154472126-5
14
Le Havre
15153661321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading