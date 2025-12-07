La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

Ce dimanche soir, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’ Olympique Lyonnais comptait bien ramener un bon résultat de son déplacement à Lorient pour rester au contact des quatre premiers de la Ligue 1. Mais après un début de match équilibré, avec quelques grosses occasions pour les Gones, la soirée a viré au cauchemar en l’espace de quelques minutes.

À la 39e minute de jeu, Lyon a d’abord concédé l'ouverture du score sur un but de Pablo Pagis, puis à la 43e, l’équipe de Paulo Fonseca a été réduite à 10 après l’expulsion de Maitland-Niles, pour un deuxième carton jaune après une grosse semelle sur Kouassi. Mené au score et en infériorité numérique à la pause, l’OL va donc devoir réaliser un petit exploit pour retourner une situation bien mal embarquée…