Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise

Vainqueur de la CAN avec le Sénégal cet hiver, Ibrahim Mbaye pensait revenir au PSG avec un nouveau statut et un temps de jeu plus conséquent. C’est loin d’être le cas, ce qui pourrait pousser le Titi parisien vers la sortie.

Supersub de Pape Thiaw durant la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc cet hiver, Ibrahim Mbaye a participé au sacre des Lions de la Teranga avec des entrées en jeu déterminantes tout au long de la compétition. L’attaquant formé au Paris Saint-Germain pensait profiter de ses belles prestations durant la CAN pour voir son temps de jeu augmenter en club. Or, depuis son retour dans la capitale fin janvier, Ibrahim Mbaye n’est pas plus utilisé qu’avant par Luis Enrique. Une heure de jeu contre Auxerre, une mi-temps contre Strasbourg et Metz, un quart d’heure face au Havre et zéro minute face à l’OM, Rennes et Monaco.

Le bilan des dernières semaines est maigre pour Ibrahim Mbaye. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, celui qui n’a pas encore prolongé pourrait finalement prendre la décision de quitter son club formateur l’été prochain. C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès au vu de la trajectoire que la carrière d’Ibrahim Mbaye à Paris est en train de prendre.

« Dieu sait que Luis Enrique tâtonne en attaque mais effectivement, Mbaye n’a pas l’air d’être invité… Je pense que si ça continue comme cela, il quittera le club pour une autre destination la saison prochaine. Le problème de Mbaye c’est que comme Barcola et comme Kvaratskhelia, il est bien plus à l’aise à gauche qu’à droite. Or le problème du PSG depuis le début de la saison, c’est de trouver un mec performant à droite » explique Pierre Ménès avant de poursuivre.

Un départ inévitable cet été pour Mbaye

« Ca peut être Désiré Doué mais il est extrêmement irrégulier cette saison. Mbaye, c’est vrai que lorsque j’ai vu ses prestations à la CAN, je me suis dis que cela faisait un joueur de plus pour le PSG. Finalement, c’est un peu décevant » a analysé l’ex-consultant de Canal+, qui ne voit pas du tout Ibrahim Mbaye rester au Paris Saint-Germain à moyen terme. Malgré les difficultés de son équipe dans le secteur offensif, Luis Enrique ne semble pas faire suffisamment confiance à l’international sénégalais pour donner envie à ce dernier de rester. On se dirige donc, sauf revirement de situation, vers un départ dans les prochains mois pour le natif de Trappes.