Mbaye ICONSPORT_360649_0195

Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise

PSG10 mars , 12:00
parCorentin Facy
1
Vainqueur de la CAN avec le Sénégal cet hiver, Ibrahim Mbaye pensait revenir au PSG avec un nouveau statut et un temps de jeu plus conséquent. C’est loin d’être le cas, ce qui pourrait pousser le Titi parisien vers la sortie.
Supersub de Pape Thiaw durant la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc cet hiver, Ibrahim Mbaye a participé au sacre des Lions de la Teranga avec des entrées en jeu déterminantes tout au long de la compétition. L’attaquant formé au Paris Saint-Germain pensait profiter de ses belles prestations durant la CAN pour voir son temps de jeu augmenter en club. Or, depuis son retour dans la capitale fin janvier, Ibrahim Mbaye n’est pas plus utilisé qu’avant par Luis Enrique. Une heure de jeu contre Auxerre, une mi-temps contre Strasbourg et Metz, un quart d’heure face au Havre et zéro minute face à l’OM, Rennes et Monaco.
Le bilan des dernières semaines est maigre pour Ibrahim Mbaye. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, celui qui n’a pas encore prolongé pourrait finalement prendre la décision de quitter son club formateur l’été prochain. C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès au vu de la trajectoire que la carrière d’Ibrahim Mbaye à Paris est en train de prendre.
« Dieu sait que Luis Enrique tâtonne en attaque mais effectivement, Mbaye n’a pas l’air d’être invité… Je pense que si ça continue comme cela, il quittera le club pour une autre destination la saison prochaine. Le problème de Mbaye c’est que comme Barcola et comme Kvaratskhelia, il est bien plus à l’aise à gauche qu’à droite. Or le problème du PSG depuis le début de la saison, c’est de trouver un mec performant à droite » explique Pierre Ménès avant de poursuivre.

Un départ inévitable cet été pour Mbaye

« Ca peut être Désiré Doué mais il est extrêmement irrégulier cette saison. Mbaye, c’est vrai que lorsque j’ai vu ses prestations à la CAN, je me suis dis que cela faisait un joueur de plus pour le PSG. Finalement, c’est un peu décevant » a analysé l’ex-consultant de Canal+, qui ne voit pas du tout Ibrahim Mbaye rester au Paris Saint-Germain à moyen terme. Malgré les difficultés de son équipe dans le secteur offensif, Luis Enrique ne semble pas faire suffisamment confiance à l’international sénégalais pour donner envie à ce dernier de rester. On se dirige donc, sauf revirement de situation, vers un départ dans les prochains mois pour le natif de Trappes.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_342917_0083
PSG

PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar

Jonathan David ICONSPORT_287917_0022
OL

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Emerson ICONSPORT_279505_0422
OM

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Fil Info

10 mars , 13:00
PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
10 mars , 12:40
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire
10 mars , 12:30
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
10 mars , 12:20
OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai
10 mars , 11:56
Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes
10 mars , 11:30
ASSE : Une pépite vendue à prix d'or, l'Espagne débarque
10 mars , 11:00
L1 : Il dit pourquoi Lens peut être champion de France
10 mars , 10:40
« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Derniers commentaires

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

En français marseillais veut dire merde d’où la banderole

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Normal du descends pas jusqu’au chevilles toi tu t’arrêtes au niveau du bassin gorge profonde

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

Arrêter de doner du crédit ô Qsg car se sont eux les fautifs et de surcroît mauvais perdant chelsea vont leur marché dessus kom ô mois d'août

Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

Archi faux sek prétend é prétxt rothen Monaco à tjrs été supérieur ô Qsg cette saison en LDC ils se sont qualifiés grâce à la mansuétude de l'arbitrage sur les 2 matchs

Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes

Coach " Vahid " . Le FC Nantes posséde un effectif moyen mais pourrait s'en sortir par .....le JEU ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading