ASSE : Une pépite vendue à prix d'or, l'Espagne débarque

A seulement 20 ans, Kévin Pedro est un titulaire indiscutable de Philippe Montanier à l’ASSE. Le défenseur français, sous contrat avec les Verts jusqu’en 2030, est déjà très courtisé. La Real Sociedad l’observe de près.

Installé dans le onze de départ de l’AS Saint-Etienne depuis mi-décembre, Kévin Pedro n’a pas subi les conséquences du changement d’entraîneur dans le Forez. Au contraire, le latéral droit de 20 ans a conforté sa place de titulaire avec la nomination de Philippe Montanier. L’ancien entraîneur de Toulouse a rapidement été conquis par Kévin Pedro , défenseur très solide sur le côté droit, également capable d’apporter du danger sur le plan offensif. Polyvalent, celui qui peut jouer dans l’axe ou sur un côté a par ailleurs une énorme cote sur le marché des transferts.

Ces derniers jours, son nom a été évoqué à Rennes ou encore à Strasbourg et à Lille. Les clubs de Ligue 1 ont déjà coché son nom dans l’optique de l’été prochain… mais ils ne sont pas les seuls. But Football Club nous apprend que la Real Sociedad est également sur le coup. Le club de Liga , dans lequel Philippe Montanier est passé au début des années 2010, a par ailleurs envoyé un recruteur à Geoffroy-Guichard afin d’observer Kévin Pedro contre Laval le 21 février dernier. A ce stade, la Real Sociedad n’a pas encore officiellement contacté l’ASSE pour discuter d’un potentiel transfert.

La Real Sociedad drague Kévin Pedro

Le club espagnol va continuer de suivre de près les progrès de Kévin Pedro lors de cette seconde partie de saison, avant de potentiellement se positionner pour le recruter. Une chose est certaine, la Real Sociedad devra sortir le chéquier cet été pour rafler la mise. Car au vu des clubs intéressés, il ne sera pas question pour l’ASSE de brader sa pépite. En cas de montée en Ligue 1, il y a même fort à parier que les dirigeants stéphanois mettront un stop à tous les clubs intéressés par Kévin Pedro. Les Verts sont sereins dans ce dossier puisque leur défenseur est sous contrat jusqu’en juin 2030. Ce qui n’empêche pas de nombreux clubs français et européens de l’observer de près et de se tenir prêt à dégainer.