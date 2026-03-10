Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes

Le FC Nantes n'arrive plus à s'en sortir en Ligue 1 et tente un dernier coup pour se sauver.

Etat d’urgence décrété au FC Nantes, qui ne parvient plus à gagner des matchs et s’enfonce droit vers la Ligue 2. Ahmed Kantari, qui avait remplacé Luis Castro a été débarqué ce mardi annonce Ouest-France. Le nouvel entraineur est un vieux de la vielle en France, puisqu’il s’agit de Vahid Halilhodzic, l’ancien coach de Lille et du PSG notamment. Le technicien bosnien, qui se préparait à prendre sa retraite à 73 ans faute d’avoir trouvé un nouvel emploi depuis la fin de son aventure au Maroc en 2022, a décidé de dire oui à une dernière pige dans le club où il a brillé en tant que joueur.