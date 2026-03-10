ICONSPORT_261669_0188

Kantari viré, Vaid Halilhodzic arrive à Nantes

FC Nantes10 mars , 11:56
parGuillaume Conte
2
Le FC Nantes n'arrive plus à s'en sortir en Ligue 1 et tente un dernier coup pour se sauver. 
Etat d’urgence décrété au FC Nantes, qui ne parvient plus à gagner des matchs et s’enfonce droit vers la Ligue 2. Ahmed Kantari, qui avait remplacé Luis Castro a été débarqué ce mardi annonce Ouest-France. Le nouvel entraineur est un vieux de la vielle en France, puisqu’il s’agit de Vahid Halilhodzic, l’ancien coach de Lille et du PSG notamment. Le technicien bosnien, qui se préparait à prendre sa retraite à 73 ans faute d’avoir trouvé un nouvel emploi depuis la fin de son aventure au Maroc en 2022, a décidé de dire oui à une dernière pige dans le club où il a brillé en tant que joueur. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_342917_0083
PSG

PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar

Jonathan David ICONSPORT_287917_0022
OL

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Emerson ICONSPORT_279505_0422
OM

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Fil Info

10 mars , 13:00
PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
10 mars , 12:40
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire
10 mars , 12:30
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
10 mars , 12:20
OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai
10 mars , 12:00
Ibrahim Mbaye au PSG c'est fini, l'annonce surprise
10 mars , 11:30
ASSE : Une pépite vendue à prix d'or, l'Espagne débarque
10 mars , 11:00
L1 : Il dit pourquoi Lens peut être champion de France
10 mars , 10:40
« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Derniers commentaires

OM : Beye éjecte deux cadres, le coup de balai

Aguerd était encore blessé.... Emerson avait besoin de repos.... C'est du grand journalisme, très très grand journalisme !!!!

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

En français marseillais veut dire merde d’où la banderole

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Normal du descends pas jusqu’au chevilles toi tu t’arrêtes au niveau du bassin gorge profonde

Cucurella et Joao Pedro, le PSG encore énervé

Arrêter de doner du crédit ô Qsg car se sont eux les fautifs et de surcroît mauvais perdant chelsea vont leur marché dessus kom ô mois d'août

Le PSG a bluffé, Chelsea va prendre cher

Archi faux sek prétend é prétxt rothen Monaco à tjrs été supérieur ô Qsg cette saison en LDC ils se sont qualifiés grâce à la mansuétude de l'arbitrage sur les 2 matchs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading