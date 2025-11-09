Joao Neves fait pleurer l'OL à la dernière seconde





OL-PSG 2-3

Buts pour l’OL : Moreira (29e), Maitland-Niles (50e)

Buts pour le PSG : Zaïre-Emery (26e), Kvaratskhelia (33e), Joao Neves (96e)

Expulsion : Tagliafico (93e) à Lyon

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses, l’OL est revenu deux fois au score avant de s'incliner à la dernière seconde sur un but crucial de Joao Neves. Victoire 3-2 du PSG.

Terrible scénario pour l'Olympique Lyonnais, qui a longtemps cru tenir un solide match nul contre le PSG avant que le réalisme parisien ne fasse la différence.

Bien lancé en profondeur, c’est Zaïre-Emery qui ouvrait le score d’un tir en angle fermé, d’un but que Hakimi n’aurait pas renié (0-1, 26e). Mais Lyon revenait immédiatement dans le match dans un but identique, avec la bonne balle en profondeur pour Moreira, qui crucifiait Chevalier (1-1, 29e).

Sur un but contesté par les Lyonnais pour une éventuelle faute sur Tessman à l’origine, le PSG ne se posait aucune question et voyait Kvaratskhelia faire mouche pour son premier but de la saison en Ligue 1 (1-2, 33e).

L’OL avait le mérite de ne rien lâcher, et était récompensé par une superbe égalisation de Maitland-Niles, qui lobait Chevalier après un ballon bien dosé de Morton (2-2, 50e).

Il restait alors encore du temps, mais malgré un rythme enlevé aucun autre but n’était marqué avant la fin du temps réglementaire. La domination du PSG en seconde période était stérile, et cela malgré l’expulsion tardive de Tagliafico (93e). Tout le monde se dirigeait vers un match nul, jusqu'à un dernier corner repris de la tête par Joao Neves (2-3, 96e).

Un but au bout du temps additionnel qui fait le bonheur du PSG, qui passera la trêve en tête même si la manière n'est plus vraiment au rendez-vous. Notamment en raison des nombreuses absences. Mais l'essentiel est là pour Paris, qui remporte ce choc à l'expérience.