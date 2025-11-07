Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

On l'a encore vu jeudi soir face au Betis Séville, l'Olympique Lyonnais a impérativement besoin d'un avant-centre sous peine de connaître bien des tourments cette saison. Selon les médias espagnols, un accord est désormais très proche avec le Real Madrid pour un montant raisonnable.

Paulo Fonseca l'a à présent bien compris, Martin Satriano n'est pas en mesure de faire oublier la vente de Georges Mikautadze à Villarreal. Mais, l'entraîneur de l'OL doit composer avec cette situation, à savoir qu'il n'a pas réellement de plan B comme buteur. Alors, en attendant le retour de Malick Fofana, qui apportait un plus énorme à l'attaque lyonnaise, le technicien portugais espère surtout que ses dirigeants réussiront à boucler la signature d'Endrick, le jeune attaquant du Real Madrid. Depuis quelques semaines, le nom de l'international brésilien est évoqué, mais l'accord paraît toujours très proche. Mais, le média spécialisé espagnol Fichajes annonce que l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid ne seraient plus si éloignés que cela d'un feu vert définitif pour le prêt d'Endrick à partir du 1er janvier 2026 . Nos confrères donnent même le montant de l'accord.

Madrid impose une clause sur le temps de jeu d'Endrick à l'OL

Pour aboutir à une solution, sachant qu'Endrick sera prêté sans option d'achat, l'Olympique Lyonnais a accepté de verser 4 millions d'euros au Real Madrid. Un montant que satisfait le club de Florentino Pérez, lequel aurait également prévu des clauses pour que l'attaquant brésilien joue le maximum de matchs. Car pour les Merengue, le prêt d'Endrick a pour but de lui donner du temps de jeu, ce qui est aussi l'exigence du joueur de 19 ans, candidat à une place dans la Seleçao pour le Mondial 2026. L'avant-centre l'a dit à Paulo Fonseca la semaine passée, lorsqu'il s'est entretenu avec le coach de l'OL, il ne viendra pas en Ligue 1 pour cirer le banc. Mais, de ce côté-là, il a vite été rassuré, l'effectif de l'Olympique Lyonnais ne permet pas à Fonseca de se passer d'un joueur au talent aussi évident qu'Endrick.

Avec ce prêt d'Endrick à Lyon, ce sera une affaire gagnante pour les trois parties impliquées. Pour l'OL, ce sera l'assurance d'avoir un joueur de classe mondiale comme avant-centre moyennant un coût financier relativement raisonnable, pour le Brésilien c'est la garantie d'avoir du temps de jeu et pour le Real Madrid, cela permet de garder sous la main le jeune prodige tout en lui permettant de jouer dans un club avec qui Madrid a d'excellentes relations, et cela, depuis longtemps. Dans la capitale des Gaules, Endrick pourra grandir dans un environnement sain, c'est ce que souhaitait le Real.