OL : Michele Kang annonce une mauvaise nouvelle à Kluivert

voila ce que je dis. une pourriture
il sait tout l MOMO
C est jeunes qui ne pense plus au foot mais aux contrat, tellement triste le nombre de carrière gâchées
Je lui souhaite de signer au PSG cet été ! Rien contre l'OL qui est un super club formateur, mais c'est devenu ainsi. Kamara a été formé au PSG et a signé à l'OL, là ça serait l'inverse
Encore un inconnu
|Équipe
|Pts
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|N
|D
|BP
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|4
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|-4
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