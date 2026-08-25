OL : Michele Kang annonce une mauvaise nouvelle à Kluivert

Obligé de vendre encore pour plusieurs dizaines de millions d'euros, l'OL attend mercredi soir pour trancher. En cas de qualification, Ruben Kluivert a de plus en plus de chances d'être le partant surprise.

A l’image de la position de Malick Fofana, qui n’entend pas quitter l’OL cet été malgré les offres et le besoin de son club de faire une grosse vente, les joueurs de Paulo Fonseca ont l’air de se projeter sur une saison entre Rhône et Saône. Pas grand monde n’est inscrit dans le bureau des départs, même si à une semaine de la fin du mercato , il n’y aura probablement pas le choix que de laisser partir encore un joueur.

Fofana, Sulc, Kluivert, faites votre choix

Selon les informations de L’Equipe, la donne est assez claire à 24 heures du match de barrage face à Fenerbahçe. En cas d’élimination, c’est une somme de quasiment 50 millions d’euros qui sera nécessaire d’être trouvée pour équilibrer les comptes, compenser le manque à gagner, et rester dans les clous des promesses faites à la DNCG. Malick Fofana aura alors de grandes chances d'être vendu.

Dans le cas contraire, en cas de qualification, les primes de participation à la Ligue des Champions permettront à l’OL de se contenter d’une vente à hauteur de 20 millions d’euros. Si le nom de Pavel Sulc a été beaucoup cité, le Tchèque n’a pour le moment aucune piste concrète. C’est vers Ruben Kluivert que les regards se tournent. Le défenseur, acheté moins de 5 ME à Casa Pia il y a un an, a un profil qui plait énormément en Angleterre, et pourrait faire l’objet d’un transfert touchant ces fameux 20 ME.

Une belle plus-value, et une rentrée d’argent qui réglerait définitivement le problème pour cet été. Même si le Néerlandais est pour le moment un joueur important de Paulo Fonseca, à un poste où l’OL s’est toutefois renforcé cet été.