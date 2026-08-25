OM : Genesio défie McCourt, le clash est proche !

OM : Genesio défie McCourt, le clash est proche !

OM25 août , 18:30
parGuillaume Conte
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Le clash est proche à l'OM, où Frank McCourt a prévenu Igor Paixao qu'il comptait bien accepter une offre anglaise en préparation. Bruno Genesio s'y oppose, et craint pour la saison à venir. Sans compter la réaction des supporters.
Réunion houleuse à l’OM ce mardi après-midi, avec la volonté affichée de Frank McCourt de vendre Igor Paixao devant les sollicitations des courtisans. Bruno Genesio, qui n’a rien dit de tout l’été malgré la très longue attente avant sa nomination, puis les départs en cascade de joueurs majeurs sans la moindre recrue, a décidé de réagir. Pour le nouvel entraineur de l’OM, perdre l’ancien joueur du Feyenoord, très en jambes cet été, n’aurait aucun sens si ce n’est affaiblir encore plus l’équipe. Malgré les contraintes économiques, le but n’est pas de n’avoir plus aucun joueur de valeur pour présenter une équipe qui n’aura aucune chance de bien figurer.
Selon plusieurs insiders, dont Mohamed Toubache-Ter, une réunion s’est tenue ce mardi après-midi à la Commanderie avec le clan Paixao, le secteur sportif et les dirigeants de l’OM. L’idée était faire comprendre au Brésilien qu’un départ dans quelques jours était en train de se dessiner, malgré sa volonté de rester à Marseille. Si les intérêts anglais se confirment, Frank McCourt souhaite voir Paixao quitter l’OM pour récupérer un gros montant.

Arsenal va tenter sa chance pour Paixao

De son côté, le joueur a repris le chemin de l’entrainement, mais voit bien que toute cette agitation pourrait mener à son transfert. Surtout que, dans le même temps, Arsenal continue d’avancer sur le départ de Gabriel Martinelli en Arabie saoudite, et aura les poches pleines pour faire une offre que McCourt n’a aucune raison de refuser à ses yeux.
Mais pour le moment, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio tentent de faire comprendre qu’un tel départ marquerait certainement la fin des ambitions marseillaises cette saison, et pourrait provoquer une terrible rupture avec les supporters. Ces derniers ont déjà fait comprendre le week-end dernier à Frank McCourt que ce régime estival n’était pas du tout à leur goût.
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Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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