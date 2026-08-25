PSG : Pierre Ménès fracasse la citrouille Lucas Hernandez

PSG : Pierre Ménès fracasse la citrouille Lucas Hernandez

PSG25 août , 18:10
parGuillaume Conte
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Une victoire, un nul et une défaite, le PSG débute la saison timidement et c'est logique. Mais Pierre Ménès n'est d'humeur à épargner les joueurs parisiens.
Malgré un temps de jeu assez limité, Lucas Hernandez empile les titres au PSG. Le défenseur polyvalent est satisfait de sa situation actuelle, lui qui possède encore deux ans de contrat et l’un des plus gros salaires du club. Pourtant, son rendement n’est clairement pas à la hauteur des attentes sur le terrain. Cela se voit en ce début de saison, avec notamment la suspension de Nuno Mendes et le choix de Luis Enrique de le titulariser dimanche dernier à Rennes à la place de Lucas Digne.
Pour Pierre Ménès, le PSG a beaucoup perdu au change. Et s’il n’est pas le seul défenseur a être encore loin de son meilleur niveau, Lucas Hernandez fait clairement partie de ceux qui inquiètent l’ancien consultant de Canal+. « Tu sens que pas mal de joueurs sont loin d'être à leur meilleur niveau, comme Pacho. Et à gauche, Nuno Mendes est suspendu. Quand tu passes de Mendes à Hernandez, c'est vraiment la carrosse qui devient citrouille », a lancé Pierre Ménès, dans une comparaison peu flatteuse pour le champion du monde 2018.

Dembélé sermonné, Luis Enrique est d'accord

Lucas Hernandez pourra toutefois se dire qu’il n’est pas le seul à être dans le viseur du critique, qui n’apprécie guère le niveau et les choix de jeu d’Ousmane Dembélé depuis la reprise, sans parler de son inefficacité chronique. « Ses prestations à Lens et à Rennes sont honteuses. Et pas uniquement parce qu'il a tué des moineaux à Lens et des mouettes à Rennes. On a retrouvé le Dembelé d'avant la saison qui a fait de lui un Ballon d'Or. Sur les deux matchs, il ne courait pas », a assené Pierre Ménès, pour qui l’ancien joueur du FC Barcelone va devoir retrouver de la condition physique et de l’envie s’il ne veut pas aller au devant de quelques désillusions.
Luis Enrique est visiblement de cet avis, car Dembélé n’est pas ressorti du vestiaire à Rennes tandis qu’il n’est pas certain que Lucas Hernandez ait un gros temps de jeu cette saison avec la concurrence désormais en place à gauche.
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Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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