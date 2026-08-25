PSG : Pierre Ménès fracasse la citrouille Lucas Hernandez

Une victoire, un nul et une défaite, le PSG débute la saison timidement et c'est logique. Mais Pierre Ménès n'est d'humeur à épargner les joueurs parisiens.

Malgré un temps de jeu assez limité, Lucas Hernandez empile les titres au PSG. Le défenseur polyvalent est satisfait de sa situation actuelle, lui qui possède encore deux ans de contrat et l’un des plus gros salaires du club. Pourtant, son rendement n’est clairement pas à la hauteur des attentes sur le terrain. Cela se voit en ce début de saison, avec notamment la suspension de Nuno Mendes et le choix de Luis Enrique de le titulariser dimanche dernier à Rennes à la place de Lucas Digne.

Pour Pierre Ménès, le PSG a beaucoup perdu au change. Et s’il n’est pas le seul défenseur a être encore loin de son meilleur niveau, Lucas Hernandez fait clairement partie de ceux qui inquiètent l’ancien consultant de Canal+. « Tu sens que pas mal de joueurs sont loin d'être à leur meilleur niveau, comme Pacho. Et à gauche, Nuno Mendes est suspendu. Quand tu passes de Mendes à Hernandez, c'est vraiment la carrosse qui devient citrouille », a lancé Pierre Ménès, dans une comparaison peu flatteuse pour le champion du monde 2018.

Dembélé sermonné, Luis Enrique est d'accord

Lucas Hernandez pourra toutefois se dire qu’il n’est pas le seul à être dans le viseur du critique, qui n’apprécie guère le niveau et les choix de jeu d’Ousmane Dembélé depuis la reprise, sans parler de son inefficacité chronique. « Ses prestations à Lens et à Rennes sont honteuses. Et pas uniquement parce qu'il a tué des moineaux à Lens et des mouettes à Rennes. On a retrouvé le Dembelé d'avant la saison qui a fait de lui un Ballon d'Or. Sur les deux matchs, il ne courait pas », a assené Pierre Ménès, pour qui l’ancien joueur du FC Barcelone va devoir retrouver de la condition physique et de l’envie s’il ne veut pas aller au devant de quelques désillusions.

Luis Enrique est visiblement de cet avis, car Dembélé n’est pas ressorti du vestiaire à Rennes tandis qu’il n’est pas certain que Lucas Hernandez ait un gros temps de jeu cette saison avec la concurrence désormais en place à gauche.