Officiel : Le FC Nantes nomme Grégory Poirier

Ancien entraineur du Red Star, avec qui il a eu des résultats convaincants, Grégory Poirier arrive au chevet du FC Nantes, dernier de Ligue 2 après trois journées. Le technicien remplace Michel Der Zakarian, viré en ce début de semaine.

« Pour lui succéder, le FC Nantes a choisi Grégory Poirier. Entraîneur du Red Star au cours des deux dernières saisons, le Rochellais a confirmé la progression du club francilien après sa montée en Ligue 2, avec notamment une qualification pour les barrages d'accession à la Ligue 1 la saison dernière. Reconnu pour sa connaissance du championnat, il apportera son expertise aux Canaris dès leur déplacement à Guingamp, samedi (20h) », a fait savoir le FCN, qui n’a pas encore dévoilé le nouveau staff technique.