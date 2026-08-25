Le PSG prévient Liverpool, la semaine va être longue

Le PSG prévient Liverpool, la semaine va être longue

PSG25 août , 19:30
parGuillaume Conte
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Après une nouvelle réunion ce mardi, les discussions sont toujours bloquées entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola. Paris est totalement zen par rapport à cette situation.
Le PSG et Liverpool ont de nouveau discuté pendant une partie de la journée ce mardi afin d’essayer d’avancer sur le transfert de Bradley Barcola. L’ailier français n’a pas voulu prendre le risque de déclarer officiellement qu’il voulait quitter le PSG, mais il a donné deux indications très claires. Son refus de prolonger son contrat en est une, et son accord de principe pour son futur contrat chez les Reds en est une autre. Mais l’accord entre les deux clubs est encore loin, dévoile le New York Times, pour qui le PSG veut au minimum 145 millions d’euros, et Liverpool n’entend pas dépasser les 115 ME.
Le Paris SG a déjà baissé une fois ses exigences, afin de rendre ce transfert plus facile à digérer par le club de la Mersey, qui ne ferait donc pas de Bradley Barcola le joueur le plus cher de son histoire. L’an dernier, Alexander Isak avait signé en provenance de Newcastle pour 146 ME.
Chacun campe sur ses positions, et cela ne permet pas d’avancer concrètement. Toutefois, le PSG est totalement serein et s’estime en position de force. Luis Campos l’a rappelé ce week-end, les gros transferts bloqués se débloquent dans les dernières heures du mercato, et cela avait le cas avec Gianluigi Donnarumma et son départ pour Manchester City à l’été 2025. Le directeur sportif portugais est persuadé que le deal va se faire, et que tout va s’accélérer dans les dernières heures du dernier jour.
Pas vraiment rassurant pour Liverpool, qui joue très gros sur ce dossier en cas de raté, et sent la pression monter sachant que le PSG ne fléchit pas. Selon Team Talk, la réunion de ce mardi n’a pas permis d’avancer concrètement sur un montage financier et une indemnité de transfert, permettant surtout de garder le contact. Le club anglais aimerait bien avoir rapidement la certitude qu’un transfert peur se finaliser d’ici mardi prochain. Et dans le cas contraire, aller chercher un plan B pour éviter de se retrouver le bec dans l’eau.

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