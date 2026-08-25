Baleba

Officiel : Carlos Baleba signe à MU pour 76 ME

Premier League25 août , 17:57
parGuillaume Conte
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Les Anglais sont toujours sur une autre planète, et Manchester United continue à dépenser des sommes folles après sa défaite initiale à Hull City. Les Red Devils ont recruté Carlos Baleba pour la somme de 76 millions d’euros. Le milieu de terrain camerounais arrive de Brighton, après avoir notamment débuté sa carrière en Europe du côté de Lille.
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Derniers commentaires

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi

L'OL fait une offre pour Endrick !

Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.

Didier Deschamps n'était pas visé, cette figure de l'OM le jure

C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣

L'OL fait une offre pour Endrick !

De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.

Rafik Belghali à l'OM, le refus est terrible

Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.

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