Officiel : Carlos Baleba signe à MU pour 76 ME

Moi perso vous ne me faites meme pas honte ,parceque je ne m'identifie meme pas a vous , vous êtes rien juste des mastres qui doivent regarder leurs match a la tete de leurs patelin hors marseille.. Sinon mange un chibre toi aussi
Sauf s'il y'a prise en charge du salaire.
C'est toi qui fou la honte.. Je te sens énervé 🤣
De toutes façons l'OL n'a pas les moyens de se payer Endrick. De toutes façons la DNCG bloquerait le transfert.
Ça se tient ce que tu dis. Il paraît que des joueurs ont accepté de baisser leur salaire aussi. De toute façon on est dans la merde et si on vend balerdi et Timber et sans recrue à côté, je nous vous quand-même compétitif, surtout avec Genesio qui a mis tlm dans sa poche.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
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|2
|0
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|1
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|0
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|1
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|0
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|2
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|1
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|1
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|0
|1
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|2
|-2
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|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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