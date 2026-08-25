Rennes : Un défenseur quitte le loft pour 10 ME

Titulaire indiscutable au Stade Rennais la saison dernière, Lilian Brassier a tapé dans l'oeil de l'Eintracht Francfort. Le club allemand travaille sur un accord avec la direction rennaise, alors qu'un transfert est encore possible d'ici à la fin du mercato.

Le Stade Rennais a lancé sa saison de Ligue 1 avec quelques regrets. Alors qu'ils menaient 2 à 0 face au Paris Saint-Germain dimanche soir dernier, les hommes de Franck Haise ont lâché du lest et ont fini par concéder le match nul (2-2). En parallèle, la direction sportive travaille de son côté sur les finitions, à quelques jours seulement de la fermeture définitive du mercato estival 2026.

Dans le sens des départs, le club breton pourrait laisser partir Lilian Brassier, qui a plus de concurrence à son poste depuis l'arrivée de Charlie Cresswell et la montée en puissance d'Abdelhamid Aït Boudlal. Aux dernières nouvelles, l'ancien joueur de Brest et de Marseille plait en Allemagne, alors qu'il n'était pas dans le groupe pour affronter le PSG.

Rennes pourrait vendre Brassier

Comme l'a récemment indiqué Bild, l'Eintracht Francfort s'est penché sur le recrutement de Lilian Brassier. Le quotidien allemand est même allé jusqu'à préciser qu'une offre de 10 millions d'euros était en préparation. Ce mardi, le journaliste allemand Florian Plettenberg précise que le pensionnaire de Bundesliga n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Stade Rennais pour la vente du défenseur central gaucher. « En date de la nuit dernière », les deux clubs discutaient toujours et n'avaient trouvé aucun terrain d'entente.

Les derniers jours du mercato estival seront donc particulièrement chauds pour les trois parties. L'Eintracht Francfort apprécie beaucoup son profil, alors que Lilian Brassier reste une cible convoitée, apprend-on enfin de la part de notre confrère de Sky Germany. De son côté, le Stade Rennais a tout intérêt à se séparer de lui pour libérer de la masse salariale et apporter des fonds aux caisses, d'autant que le poste de défenseur central restera bien chargé, même en cas de départ de Brassier.