L'OM en finale pour signer un attaquant international

L'OM en finale pour signer un attaquant international

OM29 juil. , 12:20
parClaude Dautel
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La presse italienne le confirme encore, l'OM est une des pistes les plus chaudes pour recruter El Bilal Touré. Le club phocéen serait en finale contre un club de Serie A.
Arrivé à l'Atalanta il y a trois ans pour 30,2 millions d'euros, El Bilal Touré sort de deux prêts à Stuttgart et au Besiktas, mais à priori le club de Bergame ne souhaite pas conserver l'attaquant international malien, lequel a encore deux ans de contrat. Maurizio Sarri ne compte pas du tout sur El Bilal Touré, et c'est donc un nouveau départ qui se profile, possiblement sous forme de prêt avec option d'achat. Depuis plusieurs jours, le nom de l'Olympique Lyonnais circule du côté de l'Atalanta, le club de Frank McCourt étant même cité dans la presse transalpine comme le favori pour recruter l'attaquant de 24 ans. Cependant, dans ce dossier, l'OM ne serait plus seul puisqu'un autre club s'intéresse de très près à El Bilal Touré.

Parme concurrent de l'OM

Andreas Piras, journaliste de TuttoMercato confirme encore ce mercredi qu'El Bilal Touré est de plus en plus proche d'un départ de l'Atalanta et que si l'Olympique de Marseille est en pole position dans ce dossier, Parme serait également entré en contact avec les dirigeants du club de Bergame pour connaître les conditions d'un possible prêt de l'international malien (30 sélections). Fenerbahçe et Trabzonspor ont également été cités par la presse stambouliote comme étant susceptibles de faire signer El Bilal Touré, mais sans que cela aille très loin.

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La saison passée, prêté au Besiktas, El Bilal Touré a inscrit 7 buts en 26 matchs, et selon Transfermarkt, l'attaquant passé par le Stade de Reims entre 2020 et 2022 est valorisé à 13 millions d'euros s'il doit être transféré cet été. A priori, on s'oriente plutôt vers un nouveau prêt avec option d'achat, l'Atalanta étant désormais déterminé à se séparer du joueur.
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L olympique lyonnais club de FMC 🫩🫩🫩🫩😪😪 le stagiaire a encore frappé 🤭🤭😁

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Bla.. bla.. bla... Ça arrange bien les medias de tomber sur textor, alors que nasser est bien tranquille. MDR

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Avant de t'occuper des autres occupe de ton petit club qui n'a rien gagné, qui va tout faire et pour en finir ce sont les arbitres ou la LFP qui sont contre ton petit club.

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