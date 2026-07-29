L'ASSE officialise une signature très attendue

Annoncée depuis 48 heures, la signature de Lucas Lavallée, l'ancien gardien de but du PSG, est désormais officielle.

« Je suis très content de rejoindre l’AS Saint-Étienne, c’est un club avec une histoire, une identité et une ambition forte. J’ai hâte de me mettre au travail pour atteindre nos objectifs. J’ai eu la chance de vivre ma première convocation en pro à Geoffroy-Guichard et j’ai immédiatement senti la ferveur. Ici, en ville ou au centre de formation, tout sent le football, c’est ce que chaque joueur recherche. J’ai hâte de revivre cette ferveur sous le maillot Vert », a confié celui qui sera le numéro trois dans la hiérarchie stéphanoise. Du moins au début de la saison.