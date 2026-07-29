L’OM a déniché une nouvelle pépite belge

Un an après l’arrivée d’Arthur Vermeeren, l’Olympique de Marseille a encore repéré un talent belge pour renforcer l’entrejeu. Le club phocéen s’intéresse à Tibe De Vlieger qui s’est révélé la saison dernière sous le maillot de La Gantoise.

Si l’Olympique de Marseille n’a pas encore entamé son recrutement, des pistes sont à l’étude en attendant que la situation s’améliore. Le directeur sportif Grégory Lorenzi a reçu pour missions prioritaires d’enregistrer des départs et d’alléger la masse salariale. Après les transferts de Mason Greenwood à Fenerbahçe et de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne, d’autres joueurs parmi les mieux rémunérés de l’effectif ne sont pas retenus. On retrouve notamment dans cette liste les noms de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emile Hojbjerg, convoité par l’AC Milan et l’Atalanta Bergame en Italie.

Ces départs obligeraient l’Olympique de Marseille à renforcer l’entrejeu, ce qui explique sans doute l’intérêt annoncé pour Tibe De Vlieger (20 ans). Selon les informations de TransferFeed, le club phocéen fait partie des admirateurs du milieu de La Gantoise. Il s’agirait d’un pari et d’une opération peu onéreuse dans la mesure où le Belge ne s’est pas encore imposé au sein de son équipe. Malheureusement pour les Marseillais, des obstacles se dressent sur leur route. Burnley, Benfica et Bologne apprécient également l’international U19 belge. Mais surtout, La Gantoise souhaite conserver son milieu de terrain.

Le pensionnaire de Jupiler Pro League considère que son joueur, seulement titularisé à huit reprises en championnat la saison dernière, a encore besoin de rester au moins une année supplémentaire pour continuer sa progression. On ignore ce qu’en pense Tibe De Vlieger. En tout cas, ses dirigeants sont en position de force puisque le jeune talent avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en janvier dernier. Malgré son estimation à 3 millions d’euros sur le site de Transfermarkt, La Gantoise a donc l’intention de réclamer un montant largement supérieur et peut-être incompatible avec les finances olympiennes.