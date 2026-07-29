L’OM a déniché une nouvelle pépite belge

Plus pourri d'Infantino il faut aller chercher loin. Il va donc vendre à la découpe la Coupe du Monde 2030 aux plus offrants. Si réellement cela profite aux fédérations pourquoi pas mais j'en doute fort. Ces dernières auront des miettes et la plupart de l'argent ira dans les caisses de la FIFA...et dans les poches d'Infantino. En plus avec un proche de Trump.
Bonne idée pourquoi s'y opposer, cela fera encore plus d' argentpour les associations c'est bien
que dire de toi jo la frite
a ce compte là tout le monde te chie dessus toi le neuneu de service :)
de quoi tu me parles toi je m'en tapes des likes mais d'une force ce qui prouve que tu dois vivre pour les likes! tu vois quand je dis que tu parles pour rien dire tu le prouves idiot que tu es
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