OL : Mercato réussi, Fonseca n'aura aucune excuse

Déjà deux grosses déceptions pour l'OL en ce début de saison, avec l'élimination face à Fenerbahçe et le nul contre Le Havre. Paulo Fonseca se veut pourtant ambitieux après un mercato qu'il juge réussi.

Dans une troisième journée de Ligue 1 difficile à suivre, l’OL affrontera l’AJ Auxerre dès ce vendredi à 19h00. Le temps pour digérer le mercato et l’élimination en barrages de Ligue des Champions, en plus de la contre-performance contre Le Havre, est très court pour Paulo Fonseca. L’entraineur portugais a toutefois bien voulu faire un point sur les nombreux transferts connus à Lyon ces derniers jours.

Il y a pour lui deux gros points noirs avec le départ de Malick Fofana, son principal animateur offensif sur l’aile gauche, et surtout l’absence de recrutement de Youssouf Fofana, qui n’a pas pu venir faute d’avoir bouclé le transfert de Nicolas Tagliafico. « Il aurait pu apporter une autre dimension physique », a reconnu Fonseca à propos du joueur du Milan AC. Cette mission sera donc surtout à remplir par un Mads Bidstrup qui ne convainc pour le moment pas.

L'OL est plus fort que la saison dernière

Mais globalement, le coach lyonnais ne veut pas se chercher d’excuse et annonce qu’il est plutôt satisfait du mercato réalisé par ses dirigeants. « Tous nos postes sont renforcés, on a pu recruter des joueurs de personnalité comme Zach (Athekame), Felix (Bacher), Mads (Bidstrup), Kaïl (Boudache)… On est plus fort physiquement, mentalement, plus équilibré aussi, cela fait une grande différence », a assuré Paulo Fonseca, qui ne se cache pas et estime donc qu’il doit faire mieux que la saison dernière.

A condition de ne pas continuer à perdre des points en route comme ce fut le cas contre Le Havre. Face à Auxerre, Fonseca ne pourra pas compter sur Malick Fofana, désormais à Sunderland, ni sur son remplaçant Keita Nakamura, recruté tardivement et non qualifié. Julien Duranville est forfait, tout comme Mohamed Ouédraogo, l’arrière gauche qui pouvait également jouer plus haut. L’OL va déjà devoir se montrer créatif pour son animation offensive, à l’heure où une victoire contre la seule équipe de Ligue 1 à zéro point permettra de glisser Lyon bien au chaud dans les premières places.