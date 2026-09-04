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TV : Elle arrive à la LFP, Ligue 1+ en grand danger

TV04 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
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Du mouvement attendu à la Ligue ce vendredi. La réforme de la gouvernance est en marche, mais l'avenir de Ligue 1+ sera aussi évoqué.
Journée chargée ce vendredi à la Ligue, avec deux dossiers importants qui ne sont pas directement liés, mais qui peuvent transformer le visage du football français à terme. Le conseil d’administration qui a lieu ce vendredi matin va permettre dans un premier temps à la Ligue de nommer la personne qui va succéder à Arnaud Rouger, qui a annoncé son départ pendant l’été. Ce sera très probablement Hélène Schrub, ancienne directrice générale du FC Metz, très appréciée pour son sérieux et son professionnalisme selon L’Equipe, et qui est aussi considérée comme proche de Vincent Labrune.

La réforme et Ligue 1+ au programme

Hélène Schrub prendra donc la double place de Directrice Générale et Mandataire Social de la Ligue, au moins jusqu’à la fin de la saison. Elle sera notamment chargée de la fameuse transition demandée par le gouvernement depuis des mois au sujet de la réforme de la gouvernance du football professionnel français, qui doit quasiment devenir une société gérée par les clubs, sous le giron de la FFF.
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Hélène Schrub
Mais l’autre gros dossier de la Ligue, qui est considéré comme le nerf de la guerre par les clubs, c’est l’avenir de Ligue 1+. La chaine a réussi son pari technique et éditorial, mais ne rapporte quasiment rien aux clubs. Ce vendredi, la volonté de réaliser un appel d’offres pour la période 2029-2034 a de grandes chances de devenir concrète, au moins pour sonder le marché et voir qui sera capable de prendre en charge les coûts techniques, de diffuser les matchs, et de générer un peu de revenus pour le football français qui tire la langue.
Si les premiers échos sont positifs, un appel d’offres lancé dès le mois d’octobre est réalisable, signe que la LFP et les clubs ont bien compris que Ligue1+ n’existait que par défaut, sans vocation à s’installer durablement dans le paysage du football professionnel français.
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Il va nous faire une Umtiti. Tres risqué de faire ca, encore + pour un joueur très musculeux. Au premier decoupage venu, il va morfler.

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Pour les petits malins du style Kiki Boulard qui veulent partir libres en fin de contrat ,(c'est leur droit) Il y a une solution , Derniere année de contrat , frigo toute l'année , meme pas en espoir , c'est aussi le droit du club , (choix de l'entraineur)

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Il a choisi un coach inexpérimenté, pour son nom, dont le court passage à Botafogo a été un échec. Il ne peut que s'en prendre à lui-même.

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ben ,il faut le recruter avant qu'il signe son contrat Ca leur passera l'envie de faire des clauses abusives

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Non Longoria a fait ce que Mc Court lui a demandé , la preuve il lui a fait un chèque pour qu'il la ferme.

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