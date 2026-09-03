L3 : Programme TV et résultats de la 5e journée

5e journée de la Ligue 3 :

Jeudi 3 septembre

20h45 : FC Rouen - Valenciennes (sur Ligue 1+ 3)

Samedi 5 septembre

14h45 : US Concarneau - US Thionville (sur Ligue 1+)

Bourg-en-Bresse - SM Caen (sur Ligue 1+)

La Roche-sur-Yon - QRM (sur Ligue 1+)

FC Fleury - FC Villefranche Beaujolais (sur Ligue 1+)

Le Puy Foot - US Orléans (sur Ligue 1+)

SC Bastia - Amiens SC (sur Ligue 1+)

Paris 13 Atlético - Aubagne (sur Ligue 1+)

FC Versailles - AS Cannes (sur Ligue 1+)