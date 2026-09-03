Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 303 sept. , 19:50
parAlexis Rose
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5e journée de la Ligue 3 :
Jeudi 3 septembre
20h45 : FC Rouen - Valenciennes (sur Ligue 1+ 3)
Samedi 5 septembre
14h45 : US Concarneau - US Thionville (sur Ligue 1+)
Bourg-en-Bresse - SM Caen (sur Ligue 1+)
La Roche-sur-Yon - QRM (sur Ligue 1+)
FC Fleury - FC Villefranche Beaujolais (sur Ligue 1+)
Le Puy Foot - US Orléans (sur Ligue 1+)
SC Bastia - Amiens SC (sur Ligue 1+)
Paris 13 Atlético - Aubagne (sur Ligue 1+)
FC Versailles - AS Cannes (sur Ligue 1+)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Thionville Lusitanos logo
T. Lusitanos
1043101046
2Rouen logo
Rouen
104310716
3La Roche logo
La Roche
104310633
4Paris 13 Atletico logo
Paris 13 Atletico
74211440
5Versailles logo
Versailles
6420268-2
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Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

À part barca real et de temps en temps vraiment lathletico, quel club peut prétendre être champion ?

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Et si Godts apport finalement plus que Barcola, que diras-tu ?

Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

Quel tristesse ! Quel gâchis ! Merci G. Lopez… 😡

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

Alors pourquoi le PSG a attendu 10 piges pour la gagner ???? Si corruption ???

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

L'OL tentera d'aller le plus loin possible... alors que le PSG sait déjà que la Champions League lui est déjà promise. ^^

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
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Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

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