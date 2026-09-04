Longoria invente un deal qui va plomber l'OM en 2027

L'héritage de Pablo Longoria est loin d'être terminé à l'OM, où un transfert est déjà prévu pour 2027 et il ne va clairement pas arranger le club déjà en grande difficulté financière.

Ultra-motivés à l’idée de trouver une porte de sortie à Pierre-Emile Hojbjerg, les dirigeants ont utilisé tous les moyens possibles. C’est l’agence spécialisée contactée par Frank McCourt qui avait finalement tout ficelé pour qu’il rejoigne Newcastle. Et quand l’accord total a été trouvé pour que le Danois rejoigne les Magpies, ce dernier a refusé de signer, annonçant son intention de rester à l’OM. De quoi rendre furieux le propriétaire du club, qui a ainsi poussé à ce que le brassard de capitaine lui soit retiré lors de la préparation.

Hojbjerg, le terrible calcul de Longoria

Ensuite, plusieurs clubs italiens se sont renseignés, mais aucune démarche n’est allée au bout. Et à la lumière des révélations de L’Equipe, cela s’explique. Et surtout, cela ne met pas en valeur les agissements de Pablo Longoria et Medhi Benatia, et tout ce qu’ils ont du concéder pour faire signer l’ancien de Tottenham. Pour le convaincre de venir à Marseille en 2024, les dirigeants de l’OM lui ont offert un énorme salaire qu’ils avaient même du mal à tenir. Résultat, ils ont décidé de le lisser sur les quatre années de contrat. Et pour convaincre Hojbjerg d’accepter de s’engager sur le très long terme, il ont accepté d’insérer une clause dans son contrat lui permettant de quitter l’OM au bout de sa troisième saison, soit en 2027, dans le cadre d’un transfert de 2 ME simplement.

Autrement dit, le prix du Danois l’été prochain ne sera plus de 8 ou 12 ME comme cet été, mais tombera automatiquement à 2 ME. Une aubaine pour son futur club, et aussi pour le milieu de terrain, qui sait qu’avec un prix aussi attractif, il pourrait négocier un très bon salaire pour ce qui sera certainement le dernier gros contrat de sa carrière. Pour l’OM en revanche, il y a non seulement un très gros salaire à payer une année de plus, mais également une toute petite indemnité de transfert à espérer à l’été 2027.

A noter que Pablo Longoria a déjà bouclé ce genre de deal, achetant Nayef Aguerd pour 23 ME l’été dernier, tout en lui permettant de partir un an plus tard dès qu’un club mettait 15 ME sur la table, ce qui n’a pas pu se faire en raison de sa blessure et de son absence du Mondial. Des arrangements qui ont certes permis de récupérer des joueurs en provenance de Premier League, mais qui garantissaient quasiment une mauvaise nouvelle pour l’OM à l’avenir. Pas de quoi faire remonter la cote d’un Pablo Longoria sur qui tous les problèmes financiers sont mis sur le dos à l’heure actuelle.