Le coup de gueule de Letang, ça chauffe déjà à Lille

Le coup de gueule de Letang, ça chauffe déjà à Lille

LOSC04 sept. , 9:20
parGuillaume Conte
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Place à la Ligue des Champions pour Lille désormais, et le président Olivier Letang a tenu à prévenir ses joueurs qu'il allait falloir faire bien plus.
Secoué comme rarement à Toulouse ce jeudi soir, le LOSC s’en est tiré avec une victoire miraculeuse 1-0. Les trois points dans la poche, Olivier Letang a directement pris la parole après le match pour secouer ses joueurs. S’il a félicité son entraineur pour les changements effectués à la mi-temps, le président lillois a demandé à son effectif de se réveiller pour présenter un autre football dans les prochaines semaines, sous peine d’aller devant de grosses désillusions.
Si prolixe pour taper sur l’arbitrage quand les choses ne lui conviennent pas, Olivier Létang a cette fois-ci décidé de s’en prendre à son groupe dès ce début de saison. « Il est trop tôt pour alerter tout le monde mais je dis ‘attention’. Attention parce que dès qu'on n'a pas ces ingrédients, on n'existe pas et on l'a vu ce soir. C'est miraculeux de revenir avec les trois points, il faut être lucide. Je suis très content qu'on ait gagné parce que le plus important est toujours de gagner. Mais le contenu des matchs sur un temps long est important et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont inquiété dans les attitudes et les comportements », a lancé Olivier Letang, qui ne peut toutefois plus changer son groupe maintenant que le mercato est terminé.
En tout cas, après trois journées, Lille est pour le moment leader avec deux victoires à Angers et Toulouse, et un nul qui était quasiment une victoire face au PSG. De quoi aborder la Ligue des Champions avec beaucoup de positif, alors que la réception du Betis Séville sera déjà un tournant important pour se situer dans le bon wagon de cette compétition.
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