Kvaratskhelia, le PSG en alerte rouge

Le PSG craint des négociations compliquées pour prolonger Khvicha Kvaratskhelia si ce dernier remporte le Ballon d'Or le mois prochain.

Arrivé pour une somme rondelette de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a transformé le visage du PSG. L’ailier a l’art de se montrer décisif dans les gros matchs, et il ne déçoit jamais quand le niveau s’élève. Le Géorgien possède à 25 ans un contrat qui l’emmène jusqu’en 2029. Malgré cette durée qui reste sécurisante, le PSG a décidé de prendre le dossier de sa prolongation très au sérieux.

Kvara Ballon d'Or, le PSG craint un salaire décuplé

Le Géorgien n’a pas vraiment encore fait l’objet de grosses offres sur le marché des transferts depuis sa signature au PSG, tant les clubs européens savent qu’un joueur de cet acabit est considéré comme intouchable par le club de la capitale. Mais plus qu’un changement de club, c’est les proportions que sa prolongation de contrat peut prendre qui inquiète Luis Campos.

En effet, selon les informations de L’Equipe, le PSG a parfaitement conscience que « Kvara » a changé de dimension avec sa capacité à être décisif dans le doublé européen, et entend bien lui offrir un contrat rehaussé sur le plan de son salaire. Le PSG compte aller vite pour boucler cette prolongation, et si possible avant le courant du mois d’octobre. Car au moins d’octobre, ce sera la cérémonie du Ballon d’Or et le Géorgien voit de plus en plus souvent son nom être cité pour obtenir la récompense suprême. Si cela devait être le cas, alors les exigences de son nouvel agent, Moussa Sissoko, pourraient décupler.

Le quotidien sportif le précise, Paris préfère lui offrir un très bon contrat avec une belle prime en cas de victoire au Ballon d’Or, plutôt que de négocier ensuite une prolongation compliquée avec un joueur déjà sacré. L’expérience des négociations plus complexes que prévues pour conserver Ousmane Dembélé a ainsi servi, et le PSG s’est fixé le défi d’arriver à boucler les négociations en un mois. Pas certain que Kvara et son agent l’entendent de cette oreille, même si la gourmandise du Géorgien va forcément avoir ses limites au sein d’un club parisien où on ne souhaite plus jamais voir les joueurs avoir le pouvoir dans les négociations salariales depuis l’épisode Kylian Mbappé.