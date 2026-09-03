Hojbjerg

TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 103 sept. , 23:00
parAlexis Rose
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Retombé de son petit nuage du début de saison sur la pelouse de Monaco le week-end dernier, l’Olympique de Marseille va recevoir le Paris FC pour tenter de rester invaincu au Vélodrome.

Quelle heure pour OM - Paris FC ?

Suite à un mercato estival très compliqué, lors duquel l’OM n’a pas recruté le moindre joueur tout en vendant certains de ses cadres, Marseille a connu un début de saison mi-figue mi-raisin. C’est donc avec la volonté de repartir de l’avant après une défaite à Monaco que l’OM va recevoir le Paris FC. Ce match se déroulera ce dimanche 6 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre OM - Paris FC ?

Même si ce Marseille - Paris FC n’a pas l’odeur d’un Classique face au PSG, cette rencontre entre Marseillais et Parisiens est quand même attendue par les suiveurs du football français. Cette partie sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+, la chaîne de la LPP.

Les compos probables de OM - Paris FC :

Premier leader de la L1 après sa grosse victoire au Vélodrome contre Strasbourg en ouverture de la saison (4-0), l’OM est un peu retombé de son nuage à Monaco la semaine passée (0-2). Désormais placé dans le peloton des poursuivants, Marseille va tenter d’enchaîner un deuxième bon résultat à domicile. Pour ce match, Bruno Genesio fera sans Nnadi.

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La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Harit - Abdallah, Gomes, Paixão - Gouiri.
Surpris par le promu Troyes en début de saison (0-0), le Paris FC a déroulé son football face à Nice le week-end dernier (3-0). Sous la houlette de Liam Rosenior, qui a remplacé Antoine Kombouaré durant l’été, le riche club parisien a de grandes ambitions pour cette saison. C’est donc avec la volonté de s’imposer à Marseille que le PFC ira dans le Sud de la France dimanche. Lors de ce match, Rosenior fera sans Ikoné, Koleosho, Mbemba ou Sangui.
La compo probable du Paris FC : Trapp - Camara, Chergui, Coppola, Otavio - Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Simon - Sinayoko.

Ligue 1

06 septembre 2026 à 20:45
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Derniers commentaires

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Il faudrait que tu révises un peu ton histoire du foot. L'écart budgétaire entre l'OL et les prétendants au podium n'avait rien à voir avec celui actuel. Et l'OL n'a jamais dominé outrageusement le championnat, à part une saison ! L'écart entre le PSG et les prétendants au podium est plus important que celui qui existe entre les premiers de PL et les derniers de PL ! Le PSG a fait changé la répartition des droits pour se les accaparer. La PL a une répartition qui vise à aider les clubs les moins fortunés ! Et Bein a fait capoter tous les projets de diffusion de L1 qui auraient pu nuire à sa chaine !

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Mais tu fatigues avec tes memes arguments. Avant le Qatar ton ex gourou pillait et affaiblissait la ligue 1 en achetant les meilleurs joueurs ce qui a permis de gagner 7 fois de suite le championnat. ca te convenait .

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

Les bons gardiens ont souvent la réussite qu'ils provoquent 🍀

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

C’est sur que quand l’OM 2eme ou 3eme de L1 prenait 6 defaites en 6 matches de LDC et pas contre les cadors c’est pas une question de niveau c’etaient les sangliers qui avaient du manger qqchose ...

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

C'est sûr que le LOSC a eu plus que de la chance à Toulouse. Sans la chance du gardien qui est incroyable de ne pas encaisser au deux buts en première mi-temps.

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