TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retombé de son petit nuage du début de saison sur la pelouse de Monaco le week-end dernier, l’Olympique de Marseille va recevoir le Paris FC pour tenter de rester invaincu au Vélodrome.

Quelle heure pour OM - Paris FC ?

dimanche 6 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Clément Turpin. Suite à un mercato estival très compliqué, lors duquel l’ OM n’a pas recruté le moindre joueur tout en vendant certains de ses cadres, Marseille a connu un début de saison mi-figue mi-raisin. C’est donc avec la volonté de repartir de l’avant après une défaite à Monaco que l’OM va recevoir le Paris FC. Ce match se déroulera ceau Stade Vélodrome. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre OM - Paris FC ?

Même si ce Marseille - Paris FC n’a pas l’odeur d’un Classique face au PSG, cette rencontre entre Marseillais et Parisiens est quand même attendue par les suiveurs du football français. Cette partie sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+, la chaîne de la LPP.

Les compos probables de OM - Paris FC :

Premier leader de la L1 après sa grosse victoire au Vélodrome contre Strasbourg en ouverture de la saison (4-0), l’OM est un peu retombé de son nuage à Monaco la semaine passée (0-2). Désormais placé dans le peloton des poursuivants, Marseille va tenter d’enchaîner un deuxième bon résultat à domicile. Pour ce match, Bruno Genesio fera sans Nnadi.

La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Harit - Abdallah, Gomes, Paixão - Gouiri.

Surpris par le promu Troyes en début de saison (0-0), le Paris FC a déroulé son football face à Nice le week-end dernier (3-0). Sous la houlette de Liam Rosenior, qui a remplacé Antoine Kombouaré durant l’été, le riche club parisien a de grandes ambitions pour cette saison. C’est donc avec la volonté de s’imposer à Marseille que le PFC ira dans le Sud de la France dimanche. Lors de ce match, Rosenior fera sans Ikoné, Koleosho, Mbemba ou Sangui.

La compo probable du Paris FC : Trapp - Camara, Chergui, Coppola, Otavio - Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Simon - Sinayoko.