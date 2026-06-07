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Brésil : Titulaire au Mondial, Endrick remercie l’OL

Mondial 202607 juin , 7:30
parCorentin Facy
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Le Brésil affrontait l’Egypte cette nuit en match amical. Une rencontre remportée par la Seleçao 2-1 grâce à un but du supersub Endrick, lequel s’impose de plus en plus comme un titulaire potentiel en vue du Mondial.
A moins d’une semaine du premier match du Brésil à la Coupe du monde face au Maroc, Carlo Ancelotti a sans doute son onze de départ en tête. Celui-ci se rapproche probablement de la composition alignée cette nuit face au Maroc avec un quatuor offensif composé de Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius et Igor Thiago. Sur le banc, certains peuvent encore gagner leur place. C’est par exemple le cas d’Endrick.
Performant face au Panama il y a quatre jours, l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais a de nouveau marqué des points contre les coéquipiers de Mohamed Salah. Entré en jeu alors que le score était de 1-1, l’attaquant prêté par le Real Madrid a donné la victoire à son équipe en marquant un but de pur avant-centre à peine dix minutes plus tard. De quoi marquer de très gros points dans l’esprit de Carlo Ancelotti, d’autant que pour l’instant, aucun avant-centre ne s’est véritablement imposé comme une évidence aux yeux du sélectionneur de la Seleçao.

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Sur les réseaux sociaux en tout cas, la hype est clairement montée d'un cran au sujet d’une titularisation d’Endrick pour le premier match des Brésiliens face au Maroc à la Coupe du monde. Cela serait une sacrée surprise et mettrait en avant l’excellent choix d’Endrick lors du mercato hivernal. Son prêt de six mois à l’OL a été salvateur, lui permettant d’arracher une place dans la liste des 26 Brésiliens et cela malgré le grand retour de Neymar en sélection. Endrick peut gagner dans une semaine son deuxième pari, celui de débuter le premier match de la compétition à la surprise générale.
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4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
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Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
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Nice
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