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C’est officiel, un énorme club prend forme à Lyon

OL04 juin , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL voir arriver à Lyon un club ambitieux qui va prendre un nouvel envol cet été. La Ligue 1 est encore loin, mais la banlieue lyonnaise s'active pour créer une très grosse structure.
Paris vient de le démontrer cette saison, il y a de la place pour deux clubs de haut niveau dans une grande ville. Le PSG et le Paris FC se sont côtoyés sans se marcher sur les pieds, ni en terme sportif ni en ce qui concerne l’affluence dans les stades. Sur le long terme, on peut rêver de la même chose à Lyon.

L'un des plus grands clubs de France en terme de licenciés

En effet, si l’OL joue les premiers rôles en France depuis des décennies, il n’y a pas grand monde derrière et même un seul club de la région lyonnaise dans les trois premières divisions avec Villefranche. Cela pourrait changer à l’avenir puisque l’un des clubs les plus puissants de France en terme de licenciés a encore pris de l’ampleur en cette intersaison.
En effet, le club de Saint-Cyr Collonges, qui avait fait parler de lui en Coupe de France en arrivant jusqu’aux 32es de finale pour affronter l’OL au Groupama Stadium, a annoncé sa fusion avec GOAL FC. Le club garde le nom du Grand Ouest Agglomération Lyonnaise actuellement présent, et évoluera donc toujours en National 1 avec l’ambition de rejoindre la Ligue 3 dans les prochaines années. L’annonce a été faite par les deux clubs concernés ce mercredi, et sera officialisée début juillet. GOAL FC va désormais représenter huit communes, et un nombre de licenciés impressionnant avec 70 équipes alignées pour espérer atteindre les 2000 licenciés et en faire un des clubs les plus fréquentés de France.
Le budget va grimper également. Il était de 2,2 millions d’euros, et doit atteindre progressivement 3 millions d’euros selon les informations du Progrès. De quoi en faire un très gros club de la région lyonnaise, qui va désormais devoir grandir également au niveau des infrastructures pour entamer son voyage vers le haut niveau.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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