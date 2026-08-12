OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

OL12 août , 12:20
parClaude Dautel
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Titulaire mardi contre le Sparta, Malick Fofana suscite l'intérêt grandissant de plusieurs clubs. Et notamment de l'Atalanta et de l'Inter qui pensent à l'ailier belge de l'OL pour venir renforcer leur secteur offensif.
Désormais totalement remis de sa grave blessure à la cheville qui l'a éloigné des terrains pendant de très longs mois, Malick Fofana a débuté le match contre le club de Prague, confirmant que Paulo Fonseca pouvait de nouveau compter sur lui. Pourtant, ce mercredi, le Corriere della Sera confirme ce qui se chuchote depuis plusieurs jours, à savoir que l'Atalanta Bergame s'intéresse de très près au jeune joueur belge de l'Olympique Lyonnais. Et cela d'autant plus que Kamaldeen Sulemana, l'ailier gauche du club italien, a été victime d'une entorse du genou gauche, l'Atalanta pense que l'ancien joueur du Stade Rennais pourrait être absent plusieurs mois suite à cette blessure. Et c'est dans ce cadre que la signature de Malick Fofana est envisagée par Maurizio Sarri, l'actuel entraîneur de Bergame.

L'Atalanta veut Fofana, mais...

Cependant, si l'Atalanta Bergame est déterminé à s'offrir Malick Fofana, le quotidien italien admet que l'opération ne sera probablement pas facile à boucler pour le club de Serie A. En effet, à en croire Marina Belotti, journaliste du Corriere della Sera, l'Olympique Lyonnais réclame entre 40 et 45 millions d'euros pour laisser partir l'international belge de 21 lors de ce mercato estival. « Lyon, de son côté, continue d'exiger une somme importante pour Malick Fofana, entre 40 et 45 millions d'euros, mais la gravité de la blessure de Kamaldeen Sulemana pourrait inciter l'Atalanta à passer à l'action prochainement », précise notre consœur italienne autour de ce possible assaut de l'Atalanta dans le dossier Fofana.
De quoi confirmer les propos tenus mardi soir sur l'antenne de Canal+, les journalistes de la chaîne cryptée confirmant que Malick Fofana ou Pavel Sulc quittera l'Olympique Lyonnais avant la fin du mercato. Et ces derniers de confirmer que l'ailier belge suscitait un très vif intérêt de la plart de plusieurs clubs italiens, l'AS Rome étant citée dans la boucle. Mais ce mercredi, Sky Sport Italie annonce que l'Inter pense également au joueur de l'OL pour se renforcer. Les négociations n'ont pas commencé, mais le club milanais a un oeil très attentif sur l'ailier rhodanien. De quoi permettre aux dirigeants lyonnais d'espérer une bataille entre les deux clubs italiens, laquelle fera obligatoirement grimper les prix.

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Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.

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Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.

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Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.

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S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️

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