OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.